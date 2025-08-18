Nimiq (NIM) reaalajas hind on $ 0.000653. Viimase 24 tunni jooksul NIM kaubeldud madalaim $ 0.000647 ja kõrgeim $ 0.000694 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03470170125365257 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000283365354978.
Lüliajalise tootluse osas on NIM muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.61% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nimiq (NIM) – turuteave
No.1187
$ 8.70M
$ 29.24K
$ 13.71M
13.32B
21,000,000,000
13,324,437,350.05782
63.44%
NIMIQ
Nimiq praegune turukapitalisatsioon on $ 8.70M, $ 29.24K 24 tunnise kauplemismahuga. NIM ringlev varu on 13.32B, mille koguvaru on 13324437350.05782. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.71M.
Nimiq (NIM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nimiq tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000396
+0.61%
30 päeva
$ -0.000122
-15.75%
60 päeva
$ -0.000215
-24.77%
90 päeva
$ -0.000308
-32.05%
Nimiq Hinnamuutus täna
Täna registreeris NIM muutuse $ +0.00000396 (+0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nimiq 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000122 (-15.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nimiq 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIM $ -0.000215 (-24.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nimiq 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000308 (-32.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nimiq (NIM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.
Nimiq on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nimiq investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NIM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nimiq kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nimiq ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nimiq hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nimiq (NIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nimiq (NIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nimiq nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nimiq (NIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nimiq (NIM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nimiq osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nimiq osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.