Rohkem infot NIM

NIM Hinnainfo

NIM Valge raamat

NIM Ametlik veebisait

NIM Tokenoomika

NIM Hinnaprognoos

NIM Ajalugu

NIM – ostujuhend

NIM-usaldusraha valuutakonverter

NIM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nimiq logo

Nimiq hind(NIM)

1 NIM/USD reaalajas hind:

$0.000653
$0.000653$0.000653
+0.61%1D
USD
Nimiq (NIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:47 (UTC+8)

Nimiq (NIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000647
$ 0.000647$ 0.000647
24 h madal
$ 0.000694
$ 0.000694$ 0.000694
24 h kõrge

$ 0.000647
$ 0.000647$ 0.000647

$ 0.000694
$ 0.000694$ 0.000694

$ 0.03470170125365257
$ 0.03470170125365257$ 0.03470170125365257

$ 0.000283365354978
$ 0.000283365354978$ 0.000283365354978

+0.15%

+0.61%

-5.50%

-5.50%

Nimiq (NIM) reaalajas hind on $ 0.000653. Viimase 24 tunni jooksul NIM kaubeldud madalaim $ 0.000647 ja kõrgeim $ 0.000694 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03470170125365257 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000283365354978.

Lüliajalise tootluse osas on NIM muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.61% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nimiq (NIM) – turuteave

No.1187

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 29.24K
$ 29.24K$ 29.24K

$ 13.71M
$ 13.71M$ 13.71M

13.32B
13.32B 13.32B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

13,324,437,350.05782
13,324,437,350.05782 13,324,437,350.05782

63.44%

NIMIQ

Nimiq praegune turukapitalisatsioon on $ 8.70M $ 29.24K 24 tunnise kauplemismahuga. NIM ringlev varu on 13.32B, mille koguvaru on 13324437350.05782. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.71M.

Nimiq (NIM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nimiq tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000396+0.61%
30 päeva$ -0.000122-15.75%
60 päeva$ -0.000215-24.77%
90 päeva$ -0.000308-32.05%
Nimiq Hinnamuutus täna

Täna registreeris NIM muutuse $ +0.00000396 (+0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nimiq 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000122 (-15.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nimiq 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIM $ -0.000215 (-24.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nimiq 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000308 (-32.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nimiq (NIM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nimiq hinnaajaloo lehte.

Mis on Nimiq (NIM)

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Nimiq on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nimiq investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NIM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nimiq kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nimiq ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nimiq hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nimiq (NIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nimiq (NIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nimiq nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nimiq hinna ennustust kohe!

Nimiq (NIM) tokenoomika

Nimiq (NIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nimiq (NIM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nimiq osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nimiq osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NIM kohalike valuutade suhtes

1 Nimiq(NIM)/VND
17.183695
1 Nimiq(NIM)/AUD
A$0.00099909
1 Nimiq(NIM)/GBP
0.00047669
1 Nimiq(NIM)/EUR
0.00055505
1 Nimiq(NIM)/USD
$0.000653
1 Nimiq(NIM)/MYR
RM0.00274913
1 Nimiq(NIM)/TRY
0.02667505
1 Nimiq(NIM)/JPY
¥0.095991
1 Nimiq(NIM)/ARS
ARS$0.84585049
1 Nimiq(NIM)/RUB
0.05200492
1 Nimiq(NIM)/INR
0.05714403
1 Nimiq(NIM)/IDR
Rp10.53225659
1 Nimiq(NIM)/KRW
0.90693864
1 Nimiq(NIM)/PHP
0.03707734
1 Nimiq(NIM)/EGP
￡E.0.03148766
1 Nimiq(NIM)/BRL
R$0.0035262
1 Nimiq(NIM)/CAD
C$0.00090114
1 Nimiq(NIM)/BDT
0.07921543
1 Nimiq(NIM)/NGN
0.99999767
1 Nimiq(NIM)/UAH
0.02691013
1 Nimiq(NIM)/VES
Bs0.088155
1 Nimiq(NIM)/CLP
$0.628186
1 Nimiq(NIM)/PKR
Rs0.18482512
1 Nimiq(NIM)/KZT
0.35316199
1 Nimiq(NIM)/THB
฿0.02113108
1 Nimiq(NIM)/TWD
NT$0.01960959
1 Nimiq(NIM)/AED
د.إ0.00239651
1 Nimiq(NIM)/CHF
Fr0.0005224
1 Nimiq(NIM)/HKD
HK$0.00510646
1 Nimiq(NIM)/AMD
֏0.2497072
1 Nimiq(NIM)/MAD
.د.م0.00587047
1 Nimiq(NIM)/MXN
$0.01221763
1 Nimiq(NIM)/PLN
0.00237039
1 Nimiq(NIM)/RON
лв0.00282096
1 Nimiq(NIM)/SEK
kr0.00622962
1 Nimiq(NIM)/BGN
лв0.00109051
1 Nimiq(NIM)/HUF
Ft0.22030914
1 Nimiq(NIM)/CZK
0.01364117
1 Nimiq(NIM)/KWD
د.ك0.000198512
1 Nimiq(NIM)/ILS
0.00220061
1 Nimiq(NIM)/NOK
kr0.00663448
1 Nimiq(NIM)/NZD
$0.00109704

Nimiq ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nimiq võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nimiq ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nimiq kohta

Kui palju on Nimiq (NIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIM hind USD on 0.000653 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIM/USD hind?
Praegune hind NIM/USD on $ 0.000653. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nimiq turukapitalisatsioon?
NIM turukapitalisatsioon on $ 8.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIM ringlev varu?
NIM ringlev varu on 13.32B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIM (ATH) hind?
NIM saavutab ATH hinna summas 0.03470170125365257 USD.
Mis oli kõigi aegade NIM madalaim (ATL) hind?
NIM nägi ATL hinda summas 0.000283365354978 USD.
Milline on NIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIM kauplemismaht on $ 29.24K USD.
Kas NIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:47 (UTC+8)

Nimiq (NIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NIM/USD kalkulaator

Summa

NIM
NIM
USD
USD

1 NIM = 0.000653 USD

Kauplemine: NIM

NIMUSDT
$0.000653
$0.000653$0.000653
+0.61%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu