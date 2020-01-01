MACHINA (MXNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MACHINA (MXNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MACHINA (MXNA) teave Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Ametlik veebisait: https://darkmachinegame.com Valge raamat: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Ostke MXNA kohe!

MACHINA (MXNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MACHINA (MXNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 Praegune hind: $ 0.002989 $ 0.002989 $ 0.002989 Lisateave MACHINA (MXNA) hinna kohta

MACHINA (MXNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MACHINA (MXNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MXNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MXNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MXNA tokeni tokenoomikat, avastage MXNA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MXNA Kas olete huvitatud MACHINA (MXNA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MXNA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MXNA MEXC-ist osta!

MACHINA (MXNA) hinna ajalugu MXNA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MXNA hinna ajalugu kohe!

MXNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MXNA võiks suunduda? Meie MXNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MXNA tokeni hinna ennustust kohe!

