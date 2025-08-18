Rohkem infot MXNA

MACHINA logo

MACHINA hind(MXNA)

1 MXNA/USD reaalajas hind:

$0.003499
$0.003499$0.003499
+0.05%1D
USD
MACHINA (MXNA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:39:54 (UTC+8)

MACHINA (MXNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003429
$ 0.003429$ 0.003429
24 h madal
$ 0.004
$ 0.004$ 0.004
24 h kõrge

$ 0.003429
$ 0.003429$ 0.003429

$ 0.004
$ 0.004$ 0.004

$ 0.03216630953794221
$ 0.03216630953794221$ 0.03216630953794221

$ 0.002128887593718385
$ 0.002128887593718385$ 0.002128887593718385

+0.17%

+0.05%

+7.56%

+7.56%

MACHINA (MXNA) reaalajas hind on $ 0.003498. Viimase 24 tunni jooksul MXNA kaubeldud madalaim $ 0.003429 ja kõrgeim $ 0.004 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03216630953794221 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002128887593718385.

Lüliajalise tootluse osas on MXNA muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +7.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MACHINA (MXNA) – turuteave

No.3839

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.58K
$ 94.58K$ 94.58K

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

MACHINA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 94.58K 24 tunnise kauplemismahuga. MXNA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MACHINA (MXNA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MACHINA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000175+0.05%
30 päeva$ -0.000071-1.99%
60 päeva$ +0.000267+8.26%
90 päeva$ -0.002599-42.63%
MACHINA Hinnamuutus täna

Täna registreeris MXNA muutuse $ +0.00000175 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MACHINA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000071 (-1.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MACHINA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MXNA $ +0.000267 (+8.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MACHINA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002599 (-42.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MACHINA (MXNA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MACHINA hinnaajaloo lehte.

Mis on MACHINA (MXNA)

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

MACHINA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MACHINA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MXNA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MACHINA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MACHINA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MACHINA hinna ennustus (USD)

Kui palju on MACHINA (MXNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MACHINA (MXNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MACHINA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MACHINA hinna ennustust kohe!

MACHINA (MXNA) tokenoomika

MACHINA (MXNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MXNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MACHINA (MXNA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MACHINA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MACHINA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MXNA kohalike valuutade suhtes

1 MACHINA(MXNA)/VND
92.04987
1 MACHINA(MXNA)/AUD
A$0.00531696
1 MACHINA(MXNA)/GBP
0.00255354
1 MACHINA(MXNA)/EUR
0.0029733
1 MACHINA(MXNA)/USD
$0.003498
1 MACHINA(MXNA)/MYR
RM0.01472658
1 MACHINA(MXNA)/TRY
0.14268342
1 MACHINA(MXNA)/JPY
¥0.514206
1 MACHINA(MXNA)/ARS
ARS$4.53694098
1 MACHINA(MXNA)/RUB
0.27882558
1 MACHINA(MXNA)/INR
0.30610998
1 MACHINA(MXNA)/IDR
Rp56.41934694
1 MACHINA(MXNA)/KRW
4.85830224
1 MACHINA(MXNA)/PHP
0.1978119
1 MACHINA(MXNA)/EGP
￡E.0.16881348
1 MACHINA(MXNA)/BRL
R$0.0188892
1 MACHINA(MXNA)/CAD
C$0.00482724
1 MACHINA(MXNA)/BDT
0.42479712
1 MACHINA(MXNA)/NGN
5.36502252
1 MACHINA(MXNA)/UAH
0.14415258
1 MACHINA(MXNA)/VES
Bs0.47223
1 MACHINA(MXNA)/CLP
$3.372072
1 MACHINA(MXNA)/PKR
Rs0.99091344
1 MACHINA(MXNA)/KZT
1.89385218
1 MACHINA(MXNA)/THB
฿0.11330022
1 MACHINA(MXNA)/TWD
NT$0.10504494
1 MACHINA(MXNA)/AED
د.إ0.01283766
1 MACHINA(MXNA)/CHF
Fr0.0027984
1 MACHINA(MXNA)/HKD
HK$0.02735436
1 MACHINA(MXNA)/AMD
֏1.33714548
1 MACHINA(MXNA)/MAD
.د.م0.03144702
1 MACHINA(MXNA)/MXN
$0.06600726
1 MACHINA(MXNA)/PLN
0.01273272
1 MACHINA(MXNA)/RON
лв0.01511136
1 MACHINA(MXNA)/SEK
kr0.0334059
1 MACHINA(MXNA)/BGN
лв0.00584166
1 MACHINA(MXNA)/HUF
Ft1.1809248
1 MACHINA(MXNA)/CZK
0.0731082
1 MACHINA(MXNA)/KWD
د.ك0.00106689
1 MACHINA(MXNA)/ILS
0.01178826
1 MACHINA(MXNA)/NOK
kr0.03564462
1 MACHINA(MXNA)/NZD
$0.00587664

MACHINA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MACHINA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MACHINA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MACHINA kohta

Kui palju on MACHINA (MXNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MXNA hind USD on 0.003498 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MXNA/USD hind?
Praegune hind MXNA/USD on $ 0.003498. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MACHINA turukapitalisatsioon?
MXNA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MXNA ringlev varu?
MXNA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MXNA (ATH) hind?
MXNA saavutab ATH hinna summas 0.03216630953794221 USD.
Mis oli kõigi aegade MXNA madalaim (ATL) hind?
MXNA nägi ATL hinda summas 0.002128887593718385 USD.
Milline on MXNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MXNA kauplemismaht on $ 94.58K USD.
Kas MXNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MXNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MXNA hinna ennustust.
2025-08-18 01:39:54 (UTC+8)

MACHINA (MXNA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

