MACHINA (MXNA) reaalajas hind on $ 0.003498. Viimase 24 tunni jooksul MXNA kaubeldud madalaim $ 0.003429 ja kõrgeim $ 0.004 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03216630953794221 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002128887593718385.
Lüliajalise tootluse osas on MXNA muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +7.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MACHINA (MXNA) – turuteave
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 94.58K
$ 94.58K$ 94.58K
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
MACHINA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 94.58K 24 tunnise kauplemismahuga. MXNA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.
MACHINA (MXNA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MACHINA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000175
+0.05%
30 päeva
$ -0.000071
-1.99%
60 päeva
$ +0.000267
+8.26%
90 päeva
$ -0.002599
-42.63%
MACHINA Hinnamuutus täna
Täna registreeris MXNA muutuse $ +0.00000175 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MACHINA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000071 (-1.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MACHINA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MXNA $ +0.000267 (+8.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MACHINA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002599 (-42.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MACHINA (MXNA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.
The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
MACHINA hinna ennustus (USD)
Kui palju on MACHINA (MXNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MACHINA (MXNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MACHINA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MACHINA (MXNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MXNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MACHINA (MXNA) ostujuhend
