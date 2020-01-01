My Lovely Planet (MLC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi My Lovely Planet (MLC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

My Lovely Planet (MLC) teave My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Ametlik veebisait: https://www.mylovelyplanet.org/ Valge raamat: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Ostke MLC kohe!

My Lovely Planet (MLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage My Lovely Planet (MLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Koguvaru: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Ringlev varu: $ 72.14M $ 72.14M $ 72.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.82M $ 59.82M $ 59.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Praegune hind: $ 0.2601 $ 0.2601 $ 0.2601 Lisateave My Lovely Planet (MLC) hinna kohta

My Lovely Planet (MLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud My Lovely Planet (MLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MLC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MLC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MLC tokeni tokenoomikat, avastage MLC tokeni reaalajas hinda!

My Lovely Planet (MLC) hinna ajalugu MLC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MLC hinna ajalugu kohe!

MLC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MLC võiks suunduda? Meie MLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MLC tokeni hinna ennustust kohe!

