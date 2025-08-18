Mis on My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



My Lovely Planet hinna ennustus (USD)

Kui palju on My Lovely Planet (MLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Lovely Planet (MLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Lovely Planet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake My Lovely Planet hinna ennustust kohe!

My Lovely Planet (MLC) tokenoomika

My Lovely Planet (MLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

My Lovely Planet (MLC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas My Lovely Planet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust My Lovely Planet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

My Lovely Planet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest My Lovely Planet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My Lovely Planet kohta Kui palju on My Lovely Planet (MLC) tänapäeval väärt? Reaalajas MLC hind USD on 0.2467 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MLC/USD hind? $ 0.2467 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MLC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on My Lovely Planet turukapitalisatsioon? MLC turukapitalisatsioon on $ 17.78M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MLC ringlev varu? MLC ringlev varu on 72.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MLC (ATH) hind? MLC saavutab ATH hinna summas 0.9810564877928539 USD . Mis oli kõigi aegade MLC madalaim (ATL) hind? MLC nägi ATL hinda summas 0.07323672467418013 USD . Milline on MLC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MLC kauplemismaht on $ 26.25K USD . Kas MLC sel aastal kõrgemale ka suundub? MLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MLC hinna ennustust

