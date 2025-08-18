Rohkem infot MLC

My Lovely Planet (MLC) reaalajas hinnagraafik
My Lovely Planet (MLC) hinna teave (USD)

My Lovely Planet (MLC) reaalajas hind on $ 0.2467. Viimase 24 tunni jooksul MLC kaubeldud madalaim $ 0.2309 ja kõrgeim $ 0.249 näitab aktiivset turu volatiivsust. MLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9810564877928539 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07323672467418013.

Lüliajalise tootluse osas on MLC muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel -17.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

My Lovely Planet (MLC) – turuteave

No.954

$ 17.78M
$ 17.78M$ 17.78M

$ 26.25K
$ 26.25K$ 26.25K

$ 56.74M
$ 56.74M$ 56.74M

72.05M
72.05M 72.05M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

31.32%

MATIC

My Lovely Planet praegune turukapitalisatsioon on $ 17.78M $ 26.25K 24 tunnise kauplemismahuga. MLC ringlev varu on 72.05M, mille koguvaru on 229999998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.74M.

My Lovely Planet (MLC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse My Lovely Planet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001081+0.44%
30 päeva$ -0.1284-34.24%
60 päeva$ -0.0304-10.98%
90 päeva$ -0.1733-41.27%
My Lovely Planet Hinnamuutus täna

Täna registreeris MLC muutuse $ +0.001081 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

My Lovely Planet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1284 (-34.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

My Lovely Planet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MLC $ -0.0304 (-10.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

My Lovely Planet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1733 (-41.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada My Lovely Planet (MLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe My Lovely Planet hinnaajaloo lehte.

Mis on My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie My Lovely Planet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MLC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse My Lovely Planet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie My Lovely Planet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

My Lovely Planet hinna ennustus (USD)

Kui palju on My Lovely Planet (MLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Lovely Planet (MLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Lovely Planet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake My Lovely Planet hinna ennustust kohe!

My Lovely Planet (MLC) tokenoomika

My Lovely Planet (MLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

My Lovely Planet (MLC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas My Lovely Planet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust My Lovely Planet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MLC kohalike valuutade suhtes

My Lovely Planet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest My Lovely Planet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse My Lovely Planet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My Lovely Planet kohta

Kui palju on My Lovely Planet (MLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MLC hind USD on 0.2467 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MLC/USD hind?
Praegune hind MLC/USD on $ 0.2467. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on My Lovely Planet turukapitalisatsioon?
MLC turukapitalisatsioon on $ 17.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MLC ringlev varu?
MLC ringlev varu on 72.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MLC (ATH) hind?
MLC saavutab ATH hinna summas 0.9810564877928539 USD.
Mis oli kõigi aegade MLC madalaim (ATL) hind?
MLC nägi ATL hinda summas 0.07323672467418013 USD.
Milline on MLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MLC kauplemismaht on $ 26.25K USD.
Kas MLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MLC hinna ennustust.
My Lovely Planet (MLC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

