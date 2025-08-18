My Lovely Planet (MLC) reaalajas hind on $ 0.2467. Viimase 24 tunni jooksul MLC kaubeldud madalaim $ 0.2309 ja kõrgeim $ 0.249 näitab aktiivset turu volatiivsust. MLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9810564877928539 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07323672467418013.
Lüliajalise tootluse osas on MLC muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel -17.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
My Lovely Planet (MLC) – turuteave
My Lovely Planet praegune turukapitalisatsioon on $ 17.78M$ 26.25K 24 tunnise kauplemismahuga. MLC ringlev varu on 72.05M, mille koguvaru on 229999998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.74M.
My Lovely Planet (MLC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse My Lovely Planet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.001081
+0.44%
30 päeva
$ -0.1284
-34.24%
60 päeva
$ -0.0304
-10.98%
90 päeva
$ -0.1733
-41.27%
My Lovely Planet Hinnamuutus täna
Täna registreeris MLC muutuse $ +0.001081 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
My Lovely Planet 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1284 (-34.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
My Lovely Planet 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MLC $ -0.0304 (-10.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
My Lovely Planet 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1733 (-41.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada My Lovely Planet (MLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.
My Lovely Planet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie My Lovely Planet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MLC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse My Lovely Planet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie My Lovely Planet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
My Lovely Planet hinna ennustus (USD)
Kui palju on My Lovely Planet (MLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Lovely Planet (MLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Lovely Planet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
My Lovely Planet (MLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
