MINE COIN (MIH) reaalajas hind on $ 0.2069. Viimase 24 tunni jooksul MIH kaubeldud madalaim $ 0.2067 ja kõrgeim $ 0.2071 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2556823269040955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004984983031285195.
Lüliajalise tootluse osas on MIH muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MINE COIN (MIH) – turuteave
No.4612
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 113.72K
$ 113.72K$ 113.72K
$ 413.80M
$ 413.80M$ 413.80M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
BSC
MINE COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 113.72K 24 tunnise kauplemismahuga. MIH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 413.80M.
MINE COIN (MIH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MINE COIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000083
-0.04%
30 päeva
$ +0.0007
+0.33%
60 päeva
$ +0.0061
+3.03%
90 päeva
$ +0.1069
+106.90%
MINE COIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris MIH muutuse $ -0.000083 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MINE COIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0007 (+0.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MINE COIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIH $ +0.0061 (+3.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MINE COIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1069 (+106.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MINE COIN (MIH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.
MINE COIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MINE COIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MIH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MINE COIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MINE COIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MINE COIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on MINE COIN (MIH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MINE COIN (MIH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MINE COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MINE COIN (MIH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MINE COIN (MIH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MINE COIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MINE COIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.