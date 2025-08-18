Rohkem infot MIH

MINE COIN logo

MINE COIN hind(MIH)

1 MIH/USD reaalajas hind:

$0.2069
$0.2069$0.2069
-0.04%1D
USD
MINE COIN (MIH) reaalajas hinnagraafik
MINE COIN (MIH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2067
$ 0.2067$ 0.2067
24 h madal
$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071
24 h kõrge

$ 0.2067
$ 0.2067$ 0.2067

$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071

$ 0.2556823269040955
$ 0.2556823269040955$ 0.2556823269040955

$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195

+0.04%

-0.04%

+0.09%

+0.09%

MINE COIN (MIH) reaalajas hind on $ 0.2069. Viimase 24 tunni jooksul MIH kaubeldud madalaim $ 0.2067 ja kõrgeim $ 0.2071 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2556823269040955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004984983031285195.

Lüliajalise tootluse osas on MIH muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MINE COIN (MIH) – turuteave

No.4612

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 113.72K
$ 113.72K$ 113.72K

$ 413.80M
$ 413.80M$ 413.80M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

MINE COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 113.72K 24 tunnise kauplemismahuga. MIH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 413.80M.

MINE COIN (MIH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MINE COIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000083-0.04%
30 päeva$ +0.0007+0.33%
60 päeva$ +0.0061+3.03%
90 päeva$ +0.1069+106.90%
MINE COIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIH muutuse $ -0.000083 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MINE COIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0007 (+0.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MINE COIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIH $ +0.0061 (+3.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MINE COIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1069 (+106.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MINE COIN (MIH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MINE COIN hinnaajaloo lehte.

Mis on MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MINE COIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MINE COIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MINE COIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MINE COIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on MINE COIN (MIH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MINE COIN (MIH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MINE COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MINE COIN hinna ennustust kohe!

MINE COIN (MIH) tokenoomika

MINE COIN (MIH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MINE COIN (MIH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MINE COIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MINE COIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIH kohalike valuutade suhtes

MINE COIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MINE COIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MINE COIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MINE COIN kohta

Kui palju on MINE COIN (MIH) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIH hind USD on 0.2069 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIH/USD hind?
Praegune hind MIH/USD on $ 0.2069. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MINE COIN turukapitalisatsioon?
MIH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIH ringlev varu?
MIH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIH (ATH) hind?
MIH saavutab ATH hinna summas 0.2556823269040955 USD.
Mis oli kõigi aegade MIH madalaim (ATL) hind?
MIH nägi ATL hinda summas 0.004984983031285195 USD.
Milline on MIH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIH kauplemismaht on $ 113.72K USD.
Kas MIH sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIH hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:57:25 (UTC+8)

