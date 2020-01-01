MBD Financials (MBD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi MBD Financials (MBD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
MBD Financials (MBD) teave

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

https://mbdfinancials.com
https://docs.mbdfinancials.com/
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage MBD Financials (MBD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 660.45K
$ 660.45K
Koguvaru:
$ 40.00B
$ 40.00B
Ringlev varu:
$ 25.94B
$ 25.94B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.02M
$ 1.02M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.000688
$ 0.000688
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322
Praegune hind:
$ 0.00002546
$ 0.00002546

MBD Financials (MBD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

MBD Financials (MBD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MBD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MBD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MBD tokeni tokenoomikat, avastage MBD tokeni reaalajas hinda!

