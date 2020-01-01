MBD Financials (MBD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MBD Financials (MBD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MBD Financials (MBD) teave Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Ametlik veebisait: https://mbdfinancials.com Valge raamat: https://docs.mbdfinancials.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Ostke MBD kohe!

MBD Financials (MBD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MBD Financials (MBD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 660.45K $ 660.45K $ 660.45K Koguvaru: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Ringlev varu: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Praegune hind: $ 0.00002546 $ 0.00002546 $ 0.00002546 Lisateave MBD Financials (MBD) hinna kohta

MBD Financials (MBD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MBD Financials (MBD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MBD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MBD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MBD tokeni tokenoomikat, avastage MBD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MBD Kas olete huvitatud MBD Financials (MBD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MBD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MBD MEXC-ist osta!

MBD Financials (MBD) hinna ajalugu MBD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MBD hinna ajalugu kohe!

MBD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MBD võiks suunduda? Meie MBD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MBD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!