MBD Financials logo

MBD Financials hind(MBD)

1 MBD/USD reaalajas hind:

$0.00003627
$0.00003627$0.00003627
-0.08%1D
USD
MBD Financials (MBD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:28 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003256
$ 0.00003256$ 0.00003256
24 h madal
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
24 h kõrge

$ 0.00003256
$ 0.00003256$ 0.00003256

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

$ 0.014133445527232025
$ 0.014133445527232025$ 0.014133445527232025

$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322

+0.35%

-0.08%

+14.12%

+14.12%

MBD Financials (MBD) reaalajas hind on $ 0.00003627. Viimase 24 tunni jooksul MBD kaubeldud madalaim $ 0.00003256 ja kõrgeim $ 0.000037 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014133445527232025 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001013727336322.

Lüliajalise tootluse osas on MBD muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel +14.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MBD Financials (MBD) – turuteave

No.2176

$ 940.87K
$ 940.87K$ 940.87K

$ 43.33K
$ 43.33K$ 43.33K

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

25.94B
25.94B 25.94B

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

64.85%

ETH

MBD Financials praegune turukapitalisatsioon on $ 940.87K $ 43.33K 24 tunnise kauplemismahuga. MBD ringlev varu on 25.94B, mille koguvaru on 40000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.

MBD Financials (MBD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MBD Financials tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000029-0.08%
30 päeva$ +0.00001217+50.49%
60 päeva$ +0.0000131+56.53%
90 päeva$ +0.00000437+13.69%
MBD Financials Hinnamuutus täna

Täna registreeris MBD muutuse $ -0.000000029 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MBD Financials 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00001217 (+50.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MBD Financials 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBD $ +0.0000131 (+56.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MBD Financials 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000437 (+13.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MBD Financials (MBD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MBD Financials hinnaajaloo lehte.

Mis on MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MBD Financials investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MBD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MBD Financials kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MBD Financials ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MBD Financials hinna ennustus (USD)

Kui palju on MBD Financials (MBD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MBD Financials (MBD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MBD Financials nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MBD Financials hinna ennustust kohe!

MBD Financials (MBD) tokenoomika

MBD Financials (MBD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MBD Financials (MBD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MBD Financials osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MBD Financials osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MBD kohalike valuutade suhtes

1 MBD Financials(MBD)/VND
0.95444505
0.95444505
1 MBD Financials(MBD)/AUD
A$0.0000551304
1 MBD Financials(MBD)/GBP
0.0000264771
1 MBD Financials(MBD)/EUR
0.0000308295
1 MBD Financials(MBD)/USD
$0.00003627
$0.00003627
1 MBD Financials(MBD)/MYR
RM0.0001526967
1 MBD Financials(MBD)/TRY
0.0014794533
1 MBD Financials(MBD)/JPY
¥0.00533169
¥0.00533169
1 MBD Financials(MBD)/ARS
ARS$0.0470425527
1 MBD Financials(MBD)/RUB
0.0028910817
1 MBD Financials(MBD)/INR
0.0031739877
1 MBD Financials(MBD)/IDR
Rp0.5849999181
1 MBD Financials(MBD)/KRW
0.0503746776
1 MBD Financials(MBD)/PHP
0.0020510685
1 MBD Financials(MBD)/EGP
￡E.0.0017503902
1 MBD Financials(MBD)/BRL
R$0.000195858
1 MBD Financials(MBD)/CAD
C$0.0000500526
1 MBD Financials(MBD)/BDT
0.0044046288
1 MBD Financials(MBD)/NGN
0.0556287498
1 MBD Financials(MBD)/UAH
0.0014946867
1 MBD Financials(MBD)/VES
Bs0.00489645
1 MBD Financials(MBD)/CLP
$0.03496428
1 MBD Financials(MBD)/PKR
Rs0.0102745656
1 MBD Financials(MBD)/KZT
0.0196369407
1 MBD Financials(MBD)/THB
฿0.0011747853
1 MBD Financials(MBD)/TWD
NT$0.0010891881
1 MBD Financials(MBD)/AED
د.إ0.0001331109
1 MBD Financials(MBD)/CHF
Fr0.000029016
1 MBD Financials(MBD)/HKD
HK$0.0002836314
1 MBD Financials(MBD)/AMD
֏0.0138645702
1 MBD Financials(MBD)/MAD
.د.م0.0003260673
1 MBD Financials(MBD)/MXN
$0.0006844149
1 MBD Financials(MBD)/PLN
0.0001320228
1 MBD Financials(MBD)/RON
лв0.0001566864
1 MBD Financials(MBD)/SEK
kr0.0003463785
1 MBD Financials(MBD)/BGN
лв0.0000605709
1 MBD Financials(MBD)/HUF
Ft0.012244752
1 MBD Financials(MBD)/CZK
0.000758043
1 MBD Financials(MBD)/KWD
د.ك0.00001106235
1 MBD Financials(MBD)/ILS
0.0001222299
1 MBD Financials(MBD)/NOK
kr0.0003695913
1 MBD Financials(MBD)/NZD
$0.0000609336

MBD Financials ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MBD Financials võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MBD Financials ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MBD Financials kohta

Kui palju on MBD Financials (MBD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBD hind USD on 0.00003627 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBD/USD hind?
Praegune hind MBD/USD on $ 0.00003627. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MBD Financials turukapitalisatsioon?
MBD turukapitalisatsioon on $ 940.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBD ringlev varu?
MBD ringlev varu on 25.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBD (ATH) hind?
MBD saavutab ATH hinna summas 0.014133445527232025 USD.
Mis oli kõigi aegade MBD madalaim (ATL) hind?
MBD nägi ATL hinda summas 0.000001013727336322 USD.
Milline on MBD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBD kauplemismaht on $ 43.33K USD.
Kas MBD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

