MBD Financials (MBD) reaalajas hind on $ 0.00003627. Viimase 24 tunni jooksul MBD kaubeldud madalaim $ 0.00003256 ja kõrgeim $ 0.000037 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014133445527232025 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001013727336322.
Lüliajalise tootluse osas on MBD muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -0.08% 24 tunni vältel +14.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MBD Financials (MBD) – turuteave
No.2176
$ 940.87K
$ 940.87K$ 940.87K
$ 43.33K
$ 43.33K$ 43.33K
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
25.94B
25.94B 25.94B
40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000
40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000
64.85%
ETH
MBD Financials praegune turukapitalisatsioon on $ 940.87K$ 43.33K 24 tunnise kauplemismahuga. MBD ringlev varu on 25.94B, mille koguvaru on 40000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.
MBD Financials (MBD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MBD Financials tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000029
-0.08%
30 päeva
$ +0.00001217
+50.49%
60 päeva
$ +0.0000131
+56.53%
90 päeva
$ +0.00000437
+13.69%
MBD Financials Hinnamuutus täna
Täna registreeris MBD muutuse $ -0.000000029 (-0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MBD Financials 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00001217 (+50.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MBD Financials 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MBD $ +0.0000131 (+56.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MBD Financials 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000437 (+13.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MBD Financials (MBD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.
MBD Financials hinna ennustus (USD)
Kui palju on MBD Financials (MBD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MBD Financials (MBD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MBD Financials nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MBD Financials (MBD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
