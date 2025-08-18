Rohkem infot LUFC

Leeds United FC hind(LUFC)

$0.02185
-7.33%1D
Leeds United FC (LUFC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Leeds United FC (LUFC) hinna teave (USD)

$ 0.02146
24 h madal
24 h kõrge

$ 61.91478374891038
$ 0
+1.86%

-7.33%

-15.18%

-15.18%

Leeds United FC (LUFC) reaalajas hind on $ 0.02186. Viimase 24 tunni jooksul LUFC kaubeldud madalaim $ 0.02146 ja kõrgeim $ 0.02511 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 61.91478374891038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on LUFC muutunud +1.86% viimase tunni jooksul, -7.33% 24 tunni vältel -15.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Leeds United FC (LUFC) – turuteave

No.2752

$ 71.39K
$ 56.90K
$ 218.60K
3.27M
10,000,000
10,000,000
32.65%

CHZ

Leeds United FC praegune turukapitalisatsioon on $ 71.39K $ 56.90K 24 tunnise kauplemismahuga. LUFC ringlev varu on 3.27M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 218.60K.

Leeds United FC (LUFC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Leeds United FC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0017283-7.33%
30 päeva$ -0.01801-45.18%
60 päeva$ -0.01169-34.85%
90 päeva$ -0.02418-52.52%
Leeds United FC Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUFC muutuse $ -0.0017283 (-7.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Leeds United FC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01801 (-45.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Leeds United FC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUFC $ -0.01169 (-34.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Leeds United FC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02418 (-52.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Leeds United FC (LUFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Leeds United FC hinnaajaloo lehte.

Mis on Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Leeds United FC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Leeds United FC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Leeds United FC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Leeds United FC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Leeds United FC (LUFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Leeds United FC (LUFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Leeds United FC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Leeds United FC hinna ennustust kohe!

Leeds United FC (LUFC) tokenoomika

Leeds United FC (LUFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Leeds United FC (LUFC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Leeds United FC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Leeds United FC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Leeds United FC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Leeds United FC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Leeds United FC ametlik veebisait
Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Leeds United FC kohta

Kui palju on Leeds United FC (LUFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUFC hind USD on 0.02186 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUFC/USD hind?
Praegune hind LUFC/USD on $ 0.02186. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Leeds United FC turukapitalisatsioon?
LUFC turukapitalisatsioon on $ 71.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUFC ringlev varu?
LUFC ringlev varu on 3.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUFC (ATH) hind?
LUFC saavutab ATH hinna summas 61.91478374891038 USD.
Mis oli kõigi aegade LUFC madalaim (ATL) hind?
LUFC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on LUFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUFC kauplemismaht on $ 56.90K USD.
Kas LUFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUFC hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

