Leeds United FC (LUFC) reaalajas hind on $ 0.02186. Viimase 24 tunni jooksul LUFC kaubeldud madalaim $ 0.02146 ja kõrgeim $ 0.02511 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 61.91478374891038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on LUFC muutunud +1.86% viimase tunni jooksul, -7.33% 24 tunni vältel -15.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Leeds United FC (LUFC) – turuteave
Leeds United FC praegune turukapitalisatsioon on $ 71.39K$ 56.90K 24 tunnise kauplemismahuga. LUFC ringlev varu on 3.27M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 218.60K.
Leeds United FC (LUFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Leeds United FC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0017283
-7.33%
30 päeva
$ -0.01801
-45.18%
60 päeva
$ -0.01169
-34.85%
90 päeva
$ -0.02418
-52.52%
Leeds United FC Hinnamuutus täna
Täna registreeris LUFC muutuse $ -0.0017283 (-7.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Leeds United FC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01801 (-45.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Leeds United FC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUFC $ -0.01169 (-34.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Leeds United FC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02418 (-52.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Leeds United FC (LUFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.
Leeds United FC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Leeds United FC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LUFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Leeds United FC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Leeds United FC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Leeds United FC hinna ennustus (USD)
Kui palju on Leeds United FC (LUFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Leeds United FC (LUFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Leeds United FC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Leeds United FC (LUFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Leeds United FC (LUFC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Leeds United FC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Leeds United FC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
