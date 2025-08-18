Rohkem infot LUCE

Luce hind(LUCE)

1 LUCE/USD reaalajas hind:

$0.003936
$0.003936$0.003936
-4.69%1D
USD
Luce (LUCE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:05 (UTC+8)

Luce (LUCE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003643
$ 0.003643$ 0.003643
24 h madal
$ 0.004276
$ 0.004276$ 0.004276
24 h kõrge

$ 0.003643
$ 0.003643$ 0.003643

$ 0.004276
$ 0.004276$ 0.004276

$ 0.3272624326683496
$ 0.3272624326683496$ 0.3272624326683496

$ 0.000103577085336429
$ 0.000103577085336429$ 0.000103577085336429

-1.09%

-4.68%

+17.27%

+17.27%

Luce (LUCE) reaalajas hind on $ 0.003938. Viimase 24 tunni jooksul LUCE kaubeldud madalaim $ 0.003643 ja kõrgeim $ 0.004276 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUCEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3272624326683496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000103577085336429.

Lüliajalise tootluse osas on LUCE muutunud -1.09% viimase tunni jooksul, -4.68% 24 tunni vältel +17.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Luce (LUCE) – turuteave

No.1560

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

$ 62.11K
$ 62.11K$ 62.11K

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,996
999,999,996 999,999,996

99.99%

SOL

Luce praegune turukapitalisatsioon on $ 3.94M $ 62.11K 24 tunnise kauplemismahuga. LUCE ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999996. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.94M.

Luce (LUCE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Luce tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00019368-4.68%
30 päeva$ +0.000285+7.80%
60 päeva$ -0.00078-16.54%
90 päeva$ -0.005558-58.53%
Luce Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUCE muutuse $ -0.00019368 (-4.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Luce 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000285 (+7.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Luce 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUCE $ -0.00078 (-16.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Luce 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005558 (-58.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Luce (LUCE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Luce hinnaajaloo lehte.

Mis on Luce (LUCE)

Luce is a meme coin on the Solana chain.

Luce on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luce investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUCE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Luce kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luce ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Luce hinna ennustus (USD)

Kui palju on Luce (LUCE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luce (LUCE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luce nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Luce hinna ennustust kohe!

Luce (LUCE) tokenoomika

Luce (LUCE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUCE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Luce (LUCE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Luce osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luce osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUCE kohalike valuutade suhtes

Luce ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Luce võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Luce ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Luce kohta

Kui palju on Luce (LUCE) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUCE hind USD on 0.003938 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUCE/USD hind?
Praegune hind LUCE/USD on $ 0.003938. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Luce turukapitalisatsioon?
LUCE turukapitalisatsioon on $ 3.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUCE ringlev varu?
LUCE ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUCE (ATH) hind?
LUCE saavutab ATH hinna summas 0.3272624326683496 USD.
Mis oli kõigi aegade LUCE madalaim (ATL) hind?
LUCE nägi ATL hinda summas 0.000103577085336429 USD.
Milline on LUCE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUCE kauplemismaht on $ 62.11K USD.
Kas LUCE sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUCE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUCE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:05 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

