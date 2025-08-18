Rohkem infot LESTER

Litecoin Mascot logo

Litecoin Mascot hind(LESTER)

1 LESTER/USD reaalajas hind:

$0.0012458
-0.54%1D
USD
Litecoin Mascot (LESTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:23:50 (UTC+8)

Litecoin Mascot (LESTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0010818
24 h madal
$ 0.0013471
24 h kõrge

$ 0.0010818
$ 0.0013471
$ 0.1495434995726372
$ 0.000508278700403033
-1.16%

-0.54%

+39.48%

+39.48%

Litecoin Mascot (LESTER) reaalajas hind on $ 0.0012462. Viimase 24 tunni jooksul LESTER kaubeldud madalaim $ 0.0010818 ja kõrgeim $ 0.0013471 näitab aktiivset turu volatiivsust. LESTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1495434995726372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000508278700403033.

Lüliajalise tootluse osas on LESTER muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +39.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Litecoin Mascot (LESTER) – turuteave

No.3725

$ 0.00
$ 58.26K
$ 1.25M
0.00
999,997,931
999,997,931
0.00%

SOL

Litecoin Mascot praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.26K 24 tunnise kauplemismahuga. LESTER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999997931. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25M.

Litecoin Mascot (LESTER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Litecoin Mascot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000006764-0.54%
30 päeva$ +0.0004653+59.58%
60 päeva$ +0.0001959+18.65%
90 päeva$ +0.000423+51.38%
Litecoin Mascot Hinnamuutus täna

Täna registreeris LESTER muutuse $ -0.000006764 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Litecoin Mascot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0004653 (+59.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Litecoin Mascot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LESTER $ +0.0001959 (+18.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Litecoin Mascot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000423 (+51.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Litecoin Mascot (LESTER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Litecoin Mascot hinnaajaloo lehte.

Mis on Litecoin Mascot (LESTER)

LESTER is a meme coin on the Solana chain.

Litecoin Mascot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Litecoin Mascot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LESTER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Litecoin Mascot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Litecoin Mascot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Litecoin Mascot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Litecoin Mascot (LESTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Litecoin Mascot (LESTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Litecoin Mascot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Litecoin Mascot hinna ennustust kohe!

Litecoin Mascot (LESTER) tokenoomika

Litecoin Mascot (LESTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LESTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Litecoin Mascot (LESTER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Litecoin Mascot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Litecoin Mascot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LESTER kohalike valuutade suhtes

1 Litecoin Mascot(LESTER)/VND
32.793753
1 Litecoin Mascot(LESTER)/AUD
A$0.001894224
1 Litecoin Mascot(LESTER)/GBP
0.000909726
1 Litecoin Mascot(LESTER)/EUR
0.00105927
1 Litecoin Mascot(LESTER)/USD
$0.0012462
1 Litecoin Mascot(LESTER)/MYR
RM0.005246502
1 Litecoin Mascot(LESTER)/TRY
0.050832498
1 Litecoin Mascot(LESTER)/JPY
¥0.1831914
1 Litecoin Mascot(LESTER)/ARS
ARS$1.616333862
1 Litecoin Mascot(LESTER)/RUB
0.099334602
1 Litecoin Mascot(LESTER)/INR
0.109054962
1 Litecoin Mascot(LESTER)/IDR
Rp20.099997186
1 Litecoin Mascot(LESTER)/KRW
1.730822256
1 Litecoin Mascot(LESTER)/PHP
0.07047261
1 Litecoin Mascot(LESTER)/EGP
￡E.0.060141612
1 Litecoin Mascot(LESTER)/BRL
R$0.00672948
1 Litecoin Mascot(LESTER)/CAD
C$0.001719756
1 Litecoin Mascot(LESTER)/BDT
0.151338528
1 Litecoin Mascot(LESTER)/NGN
1.911346788
1 Litecoin Mascot(LESTER)/UAH
0.051355902
1 Litecoin Mascot(LESTER)/VES
Bs0.168237
1 Litecoin Mascot(LESTER)/CLP
$1.2013368
1 Litecoin Mascot(LESTER)/PKR
Rs0.353023536
1 Litecoin Mascot(LESTER)/KZT
0.674705142
1 Litecoin Mascot(LESTER)/THB
฿0.040364418
1 Litecoin Mascot(LESTER)/TWD
NT$0.037423386
1 Litecoin Mascot(LESTER)/AED
د.إ0.004573554
1 Litecoin Mascot(LESTER)/CHF
Fr0.00099696
1 Litecoin Mascot(LESTER)/HKD
HK$0.009745284
1 Litecoin Mascot(LESTER)/AMD
֏0.476372412
1 Litecoin Mascot(LESTER)/MAD
.د.م0.011203338
1 Litecoin Mascot(LESTER)/MXN
$0.023515794
1 Litecoin Mascot(LESTER)/PLN
0.004536168
1 Litecoin Mascot(LESTER)/RON
лв0.005383584
1 Litecoin Mascot(LESTER)/SEK
kr0.01190121
1 Litecoin Mascot(LESTER)/BGN
лв0.002081154
1 Litecoin Mascot(LESTER)/HUF
Ft0.42071712
1 Litecoin Mascot(LESTER)/CZK
0.02604558
1 Litecoin Mascot(LESTER)/KWD
د.ك0.000380091
1 Litecoin Mascot(LESTER)/ILS
0.004199694
1 Litecoin Mascot(LESTER)/NOK
kr0.012698778
1 Litecoin Mascot(LESTER)/NZD
$0.002093616

Litecoin Mascot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Litecoin Mascot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Litecoin Mascot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Litecoin Mascot kohta

Kui palju on Litecoin Mascot (LESTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas LESTER hind USD on 0.0012462 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LESTER/USD hind?
Praegune hind LESTER/USD on $ 0.0012462. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Litecoin Mascot turukapitalisatsioon?
LESTER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LESTER ringlev varu?
LESTER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LESTER (ATH) hind?
LESTER saavutab ATH hinna summas 0.1495434995726372 USD.
Mis oli kõigi aegade LESTER madalaim (ATL) hind?
LESTER nägi ATL hinda summas 0.000508278700403033 USD.
Milline on LESTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LESTER kauplemismaht on $ 58.26K USD.
Kas LESTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
LESTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LESTER hinna ennustust.
Litecoin Mascot (LESTER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

