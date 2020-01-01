Litecoin Mascot (LESTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Litecoin Mascot (LESTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Litecoin Mascot (LESTER) teave LESTER is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://lester.vip Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Ostke LESTER kohe!

Litecoin Mascot (LESTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Litecoin Mascot (LESTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Praegune hind: $ 0.0010609 $ 0.0010609 $ 0.0010609 Lisateave Litecoin Mascot (LESTER) hinna kohta

Litecoin Mascot (LESTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Litecoin Mascot (LESTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LESTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LESTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LESTER tokeni tokenoomikat, avastage LESTER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LESTER Kas olete huvitatud Litecoin Mascot (LESTER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LESTER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LESTER MEXC-ist osta!

Litecoin Mascot (LESTER) hinna ajalugu LESTER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LESTER hinna ajalugu kohe!

LESTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LESTER võiks suunduda? Meie LESTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LESTER tokeni hinna ennustust kohe!

