Lava Network (LAVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lava Network (LAVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lava Network (LAVA) teave Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Ametlik veebisait: https://www.lavanet.xyz/ Valge raamat: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Plokiahela Explorer: https://lava.explorers.guru/ Ostke LAVA kohe!

Lava Network (LAVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lava Network (LAVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 974.46M $ 974.46M $ 974.46M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.88M $ 56.88M $ 56.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 Praegune hind: $ 0.05688 $ 0.05688 $ 0.05688 Lisateave Lava Network (LAVA) hinna kohta

Lava Network (LAVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lava Network (LAVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAVA tokeni tokenoomikat, avastage LAVA tokeni reaalajas hinda!

Lava Network (LAVA) hinna ajalugu LAVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LAVA hinna ajalugu kohe!

LAVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAVA võiks suunduda? Meie LAVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAVA tokeni hinna ennustust kohe!

