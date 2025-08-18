Mis on Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network (LAVA) tokenoomika

Lava Network (LAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lava Network kohta Kui palju on Lava Network (LAVA) tänapäeval väärt? Reaalajas LAVA hind USD on 0.06436 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAVA/USD hind? $ 0.06436 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lava Network turukapitalisatsioon? LAVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAVA ringlev varu? LAVA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAVA (ATH) hind? LAVA saavutab ATH hinna summas 0.212118800372206 USD . Mis oli kõigi aegade LAVA madalaim (ATL) hind? LAVA nägi ATL hinda summas 0.03594416552789407 USD . Milline on LAVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAVA kauplemismaht on $ 64.92K USD . Kas LAVA sel aastal kõrgemale ka suundub? LAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAVA hinna ennustust

