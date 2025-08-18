Rohkem infot LAVA

Lava Network hind(LAVA)

1 LAVA/USD reaalajas hind:

$0.06435
$0.06435
USD
Lava Network (LAVA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:37 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06427
24 h madal
$ 0.06538
24 h kõrge

$ 0.06427
$ 0.06538
$ 0.212118800372206
$ 0.03594416552789407
-0.43%

-8.66%

-8.66%

Lava Network (LAVA) reaalajas hind on $ 0.06436. Viimase 24 tunni jooksul LAVA kaubeldud madalaim $ 0.06427 ja kõrgeim $ 0.06538 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.212118800372206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03594416552789407.

Lüliajalise tootluse osas on LAVA muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -8.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lava Network (LAVA) – turuteave

No.3553

$ 0.00
$ 64.92K
$ 64.36M
0.00
1,000,000,000
975,790,646
0.00%

ARB

Lava Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 64.92K 24 tunnise kauplemismahuga. LAVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 975790646. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.36M.

Lava Network (LAVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lava Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002779-0.43%
30 päeva$ +0.00384+6.34%
60 päeva$ +0.00247+3.99%
90 päeva$ -0.01024-13.73%
Lava Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris LAVA muutuse $ -0.0002779 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lava Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00384 (+6.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lava Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAVA $ +0.00247 (+3.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lava Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01024 (-13.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lava Network (LAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lava Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lava Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lava Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lava Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lava Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lava Network (LAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lava Network (LAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lava Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lava Network hinna ennustust kohe!

Lava Network (LAVA) tokenoomika

Lava Network (LAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lava Network (LAVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lava Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lava Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LAVA kohalike valuutade suhtes

1 Lava Network(LAVA)/VND
1,693.6334
1 Lava Network(LAVA)/AUD
A$0.0984708
1 Lava Network(LAVA)/GBP
0.0469828
1 Lava Network(LAVA)/EUR
0.054706
1 Lava Network(LAVA)/USD
$0.06436
1 Lava Network(LAVA)/MYR
RM0.2709556
1 Lava Network(LAVA)/TRY
2.6252444
1 Lava Network(LAVA)/JPY
¥9.46092
1 Lava Network(LAVA)/ARS
ARS$83.4755636
1 Lava Network(LAVA)/RUB
5.129492
1 Lava Network(LAVA)/INR
5.6321436
1 Lava Network(LAVA)/IDR
Rp1,038.0643708
1 Lava Network(LAVA)/KRW
89.3883168
1 Lava Network(LAVA)/PHP
3.639558
1 Lava Network(LAVA)/EGP
￡E.3.10537
1 Lava Network(LAVA)/BRL
R$0.347544
1 Lava Network(LAVA)/CAD
C$0.0888168
1 Lava Network(LAVA)/BDT
7.8158784
1 Lava Network(LAVA)/NGN
98.7115064
1 Lava Network(LAVA)/UAH
2.6522756
1 Lava Network(LAVA)/VES
Bs8.6886
1 Lava Network(LAVA)/CLP
$62.04304
1 Lava Network(LAVA)/PKR
Rs18.2319008
1 Lava Network(LAVA)/KZT
34.8451476
1 Lava Network(LAVA)/THB
฿2.0839768
1 Lava Network(LAVA)/TWD
NT$1.9327308
1 Lava Network(LAVA)/AED
د.إ0.2362012
1 Lava Network(LAVA)/CHF
Fr0.051488
1 Lava Network(LAVA)/HKD
HK$0.5032952
1 Lava Network(LAVA)/AMD
֏24.6022536
1 Lava Network(LAVA)/MAD
.د.م0.5785964
1 Lava Network(LAVA)/MXN
$1.2054628
1 Lava Network(LAVA)/PLN
0.2336268
1 Lava Network(LAVA)/RON
лв0.2780352
1 Lava Network(LAVA)/SEK
kr0.6139944
1 Lava Network(LAVA)/BGN
лв0.1074812
1 Lava Network(LAVA)/HUF
Ft21.727936
1 Lava Network(LAVA)/CZK
1.3464112
1 Lava Network(LAVA)/KWD
د.ك0.0196298
1 Lava Network(LAVA)/ILS
0.2168932
1 Lava Network(LAVA)/NOK
kr0.6538976
1 Lava Network(LAVA)/NZD
$0.1081248

Lava Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lava Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lava Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lava Network kohta

Kui palju on Lava Network (LAVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAVA hind USD on 0.06436 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAVA/USD hind?
Praegune hind LAVA/USD on $ 0.06436. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lava Network turukapitalisatsioon?
LAVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAVA ringlev varu?
LAVA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAVA (ATH) hind?
LAVA saavutab ATH hinna summas 0.212118800372206 USD.
Mis oli kõigi aegade LAVA madalaim (ATL) hind?
LAVA nägi ATL hinda summas 0.03594416552789407 USD.
Milline on LAVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAVA kauplemismaht on $ 64.92K USD.
Kas LAVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAVA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:37 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

