Lava Network (LAVA) reaalajas hind on $ 0.06436. Viimase 24 tunni jooksul LAVA kaubeldud madalaim $ 0.06427 ja kõrgeim $ 0.06538 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.212118800372206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03594416552789407.
Lüliajalise tootluse osas on LAVA muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel -8.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lava Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 64.92K 24 tunnise kauplemismahuga. LAVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 975790646. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.36M.
Lava Network (LAVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lava Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002779
-0.43%
30 päeva
$ +0.00384
+6.34%
60 päeva
$ +0.00247
+3.99%
90 päeva
$ -0.01024
-13.73%
Lava Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris LAVA muutuse $ -0.0002779 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lava Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00384 (+6.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lava Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAVA $ +0.00247 (+3.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lava Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01024 (-13.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service.
If blockchains are cities, Lava owns the roads.
Lava Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lava Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lava Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lava Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lava Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lava Network (LAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lava Network (LAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lava Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lava Network (LAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lava Network (LAVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lava Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lava Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.