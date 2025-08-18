Rohkem infot IMO

IMO Invest hind(IMO)

1 IMO/USD reaalajas hind:

$1.6
$1.6$1.6
-1.05%1D
USD
IMO Invest (IMO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:32 (UTC+8)

IMO Invest (IMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.599
$ 1.599$ 1.599
24 h madal
$ 1.619
$ 1.619$ 1.619
24 h kõrge

$ 1.599
$ 1.599$ 1.599

$ 1.619
$ 1.619$ 1.619

$ 4.182593905306966
$ 4.182593905306966$ 4.182593905306966

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-1.05%

-0.87%

-0.87%

IMO Invest (IMO) reaalajas hind on $ 1.6. Viimase 24 tunni jooksul IMO kaubeldud madalaim $ 1.599 ja kõrgeim $ 1.619 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.182593905306966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IMO muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel -0.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IMO Invest (IMO) – turuteave

No.4120

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 45.29K
$ 45.29K$ 45.29K

$ 32.00M
$ 32.00M$ 32.00M

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

19,678,029
19,678,029 19,678,029

0.00%

BASE

IMO Invest praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 45.29K 24 tunnise kauplemismahuga. IMO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 19678029. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.00M.

IMO Invest (IMO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IMO Invest tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01698-1.05%
30 päeva$ +0.062+4.03%
60 päeva$ +0.389+32.12%
90 päeva$ -0.592-27.01%
IMO Invest Hinnamuutus täna

Täna registreeris IMO muutuse $ -0.01698 (-1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IMO Invest 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.062 (+4.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IMO Invest 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMO $ +0.389 (+32.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IMO Invest 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.592 (-27.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IMO Invest (IMO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IMO Invest hinnaajaloo lehte.

Mis on IMO Invest (IMO)

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

IMO Invest on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IMO Invest investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IMO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IMO Invest kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IMO Invest ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IMO Invest hinna ennustus (USD)

Kui palju on IMO Invest (IMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IMO Invest (IMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IMO Invest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IMO Invest hinna ennustust kohe!

IMO Invest (IMO) tokenoomika

IMO Invest (IMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IMO Invest (IMO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IMO Invest osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IMO Invest osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IMO kohalike valuutade suhtes

1 IMO Invest(IMO)/VND
42,104
1 IMO Invest(IMO)/AUD
A$2.448
1 IMO Invest(IMO)/GBP
1.168
1 IMO Invest(IMO)/EUR
1.36
1 IMO Invest(IMO)/USD
$1.6
1 IMO Invest(IMO)/MYR
RM6.736
1 IMO Invest(IMO)/TRY
65.36
1 IMO Invest(IMO)/JPY
¥235.2
1 IMO Invest(IMO)/ARS
ARS$2,072.528
1 IMO Invest(IMO)/RUB
127.424
1 IMO Invest(IMO)/INR
140.016
1 IMO Invest(IMO)/IDR
Rp25,806.448
1 IMO Invest(IMO)/KRW
2,222.208
1 IMO Invest(IMO)/PHP
90.48
1 IMO Invest(IMO)/EGP
￡E.77.152
1 IMO Invest(IMO)/BRL
R$8.64
1 IMO Invest(IMO)/CAD
C$2.208
1 IMO Invest(IMO)/BDT
194.304
1 IMO Invest(IMO)/NGN
2,453.984
1 IMO Invest(IMO)/UAH
65.936
1 IMO Invest(IMO)/VES
Bs216
1 IMO Invest(IMO)/CLP
$1,542.4
1 IMO Invest(IMO)/PKR
Rs453.248
1 IMO Invest(IMO)/KZT
866.256
1 IMO Invest(IMO)/THB
฿51.776
1 IMO Invest(IMO)/TWD
NT$48.048
1 IMO Invest(IMO)/AED
د.إ5.872
1 IMO Invest(IMO)/CHF
Fr1.28
1 IMO Invest(IMO)/HKD
HK$12.512
1 IMO Invest(IMO)/AMD
֏611.616
1 IMO Invest(IMO)/MAD
.د.م14.384
1 IMO Invest(IMO)/MXN
$29.952
1 IMO Invest(IMO)/PLN
5.808
1 IMO Invest(IMO)/RON
лв6.912
1 IMO Invest(IMO)/SEK
kr15.248
1 IMO Invest(IMO)/BGN
лв2.672
1 IMO Invest(IMO)/HUF
Ft539.808
1 IMO Invest(IMO)/CZK
33.424
1 IMO Invest(IMO)/KWD
د.ك0.488
1 IMO Invest(IMO)/ILS
5.392
1 IMO Invest(IMO)/NOK
kr16.256
1 IMO Invest(IMO)/NZD
$2.688

IMO Invest ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IMO Invest võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IMO Invest ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IMO Invest kohta

Kui palju on IMO Invest (IMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas IMO hind USD on 1.6 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IMO/USD hind?
Praegune hind IMO/USD on $ 1.6. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IMO Invest turukapitalisatsioon?
IMO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IMO ringlev varu?
IMO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMO (ATH) hind?
IMO saavutab ATH hinna summas 4.182593905306966 USD.
Mis oli kõigi aegade IMO madalaim (ATL) hind?
IMO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IMO kauplemismaht on $ 45.29K USD.
Kas IMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
IMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMO hinna ennustust.
IMO Invest (IMO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

