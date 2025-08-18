IMO Invest (IMO) reaalajas hind on $ 1.6. Viimase 24 tunni jooksul IMO kaubeldud madalaim $ 1.599 ja kõrgeim $ 1.619 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.182593905306966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on IMO muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel -0.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IMO Invest (IMO) – turuteave
IMO Invest praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 45.29K 24 tunnise kauplemismahuga. IMO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 19678029. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.00M.
IMO Invest (IMO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IMO Invest tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01698
-1.05%
30 päeva
$ +0.062
+4.03%
60 päeva
$ +0.389
+32.12%
90 päeva
$ -0.592
-27.01%
IMO Invest Hinnamuutus täna
Täna registreeris IMO muutuse $ -0.01698 (-1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IMO Invest 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.062 (+4.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IMO Invest 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMO $ +0.389 (+32.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IMO Invest 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.592 (-27.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IMO Invest (IMO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.
IMO Invest on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IMO Invest investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IMO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse IMO Invest kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IMO Invest ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
IMO Invest hinna ennustus (USD)
Kui palju on IMO Invest (IMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IMO Invest (IMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IMO Invest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IMO Invest (IMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
IMO Invest (IMO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas IMO Invest osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IMO Invest osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.