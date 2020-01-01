ICECREAM (ICECREAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ICECREAM (ICECREAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ICECREAM (ICECREAM) teave IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X. Ametlik veebisait: https://www.kol4u.xyz Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4 Ostke ICECREAM kohe!

ICECREAM (ICECREAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ICECREAM (ICECREAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0228 $ 0.0228 $ 0.0228 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000269589494391974 $ 0.000269589494391974 $ 0.000269589494391974 Praegune hind: $ 0.01643 $ 0.01643 $ 0.01643 Lisateave ICECREAM (ICECREAM) hinna kohta

ICECREAM (ICECREAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ICECREAM (ICECREAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICECREAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICECREAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICECREAM tokeni tokenoomikat, avastage ICECREAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ICECREAM Kas olete huvitatud ICECREAM (ICECREAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ICECREAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ICECREAM MEXC-ist osta!

ICECREAM (ICECREAM) hinna ajalugu ICECREAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ICECREAM hinna ajalugu kohe!

ICECREAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICECREAM võiks suunduda? Meie ICECREAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICECREAM tokeni hinna ennustust kohe!

