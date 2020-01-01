HTR (HTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HTR (HTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HTR (HTR) teave Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications. Ametlik veebisait: https://hathor.network Valge raamat: https://s3.amazonaws.com/hathor-public-files/hathor-white-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.hathor.network/ Ostke HTR kohe!

HTR (HTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HTR (HTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Koguvaru: $ 938.80M $ 938.80M $ 938.80M Ringlev varu: $ 498.05M $ 498.05M $ 498.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.02M $ 14.02M $ 14.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 Praegune hind: $ 0.01493 $ 0.01493 $ 0.01493 Lisateave HTR (HTR) hinna kohta

HTR (HTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HTR (HTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HTR tokeni tokenoomikat, avastage HTR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HTR Kas olete huvitatud HTR (HTR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HTR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HTR MEXC-ist osta!

HTR (HTR) hinna ajalugu HTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HTR hinna ajalugu kohe!

HTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HTR võiks suunduda? Meie HTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HTR tokeni hinna ennustust kohe!

