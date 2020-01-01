HTR (HTR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi HTR (HTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

HTR (HTR) teave

Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications.

Ametlik veebisait:
https://hathor.network
Valge raamat:
https://s3.amazonaws.com/hathor-public-files/hathor-white-paper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://explorer.hathor.network/

HTR (HTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage HTR (HTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M
Koguvaru:
$ 938.80M
$ 938.80M$ 938.80M
Ringlev varu:
$ 498.05M
$ 498.05M$ 498.05M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.14
$ 0.14$ 0.14
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.012166823136959982
$ 0.012166823136959982$ 0.012166823136959982
Praegune hind:
$ 0.01493
$ 0.01493$ 0.01493

HTR (HTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

HTR (HTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HTR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HTR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HTR tokeni tokenoomikat, avastage HTR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HTR

Kas olete huvitatud HTR (HTR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HTR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

HTR (HTR) hinna ajalugu

HTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

HTR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HTR võiks suunduda? Meie HTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.