Hatom (HTM) teave Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Ametlik veebisait: http://hatom.com/ Valge raamat: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Plokiahela Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Ostke HTM kohe!

Hatom (HTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hatom (HTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10257553700884246 $ 0.10257553700884246 $ 0.10257553700884246 Praegune hind: $ 0.1033 $ 0.1033 $ 0.1033 Lisateave Hatom (HTM) hinna kohta

Hatom (HTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hatom (HTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HTM tokeni tokenoomikat, avastage HTM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HTM Kas olete huvitatud Hatom (HTM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HTM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HTM MEXC-ist osta!

Hatom (HTM) hinna ajalugu HTM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HTM hinna ajalugu kohe!

HTM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HTM võiks suunduda? Meie HTM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HTM tokeni hinna ennustust kohe!

