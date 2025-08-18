Hatom (HTM) reaalajas hind on $ 0.1125. Viimase 24 tunni jooksul HTM kaubeldud madalaim $ 0.1103 ja kõrgeim $ 0.1129 näitab aktiivset turu volatiivsust. HTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.5947183933695026 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1056731847959557.
Lüliajalise tootluse osas on HTM muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hatom (HTM) – turuteave
Hatom praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M$ 100.09K 24 tunnise kauplemismahuga. HTM ringlev varu on 16.67M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.25M.
Hatom (HTM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hatom tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Hatom Hinnamuutus täna
Täna registreeris HTM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hatom 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0436 (-27.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hatom 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HTM $ -0.0274 (-19.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hatom 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1152 (-50.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.
Hatom hinna ennustus (USD)
