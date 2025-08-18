Rohkem infot HTM

Hatom hind(HTM)

1 HTM/USD reaalajas hind:

Hatom (HTM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:17:41 (UTC+8)

Hatom (HTM) hinna teave (USD)

Hatom (HTM) reaalajas hind on $ 0.1125. Viimase 24 tunni jooksul HTM kaubeldud madalaim $ 0.1103 ja kõrgeim $ 0.1129 näitab aktiivset turu volatiivsust. HTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.5947183933695026 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1056731847959557.

Lüliajalise tootluse osas on HTM muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hatom (HTM) – turuteave

Hatom praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M $ 100.09K 24 tunnise kauplemismahuga. HTM ringlev varu on 16.67M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.25M.

Hatom (HTM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hatom tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0436-27.94%
60 päeva$ -0.0274-19.59%
90 päeva$ -0.1152-50.60%
Hatom Hinnamuutus täna

Täna registreeris HTM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hatom 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0436 (-27.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hatom 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HTM $ -0.0274 (-19.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hatom 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1152 (-50.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hatom (HTM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hatom hinnaajaloo lehte.

Mis on Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Hatom on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hatom investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HTM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hatom kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hatom ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hatom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hatom (HTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hatom (HTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hatom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hatom hinna ennustust kohe!

Hatom (HTM) tokenoomika

Hatom (HTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hatom (HTM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hatom osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hatom osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Hatom ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hatom võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hatom ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hatom kohta

Kui palju on Hatom (HTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas HTM hind USD on 0.1125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HTM/USD hind?
Praegune hind HTM/USD on $ 0.1125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hatom turukapitalisatsioon?
HTM turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HTM ringlev varu?
HTM ringlev varu on 16.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HTM (ATH) hind?
HTM saavutab ATH hinna summas 3.5947183933695026 USD.
Mis oli kõigi aegade HTM madalaim (ATL) hind?
HTM nägi ATL hinda summas 0.1056731847959557 USD.
Milline on HTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HTM kauplemismaht on $ 100.09K USD.
Kas HTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
HTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HTM hinna ennustust.
Hatom (HTM) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

