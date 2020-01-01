Housecoin (HOUSE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Housecoin (HOUSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Housecoin (HOUSE) teave

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

Ametlik veebisait:
https://www.webuyhousecoins.com/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump

Housecoin (HOUSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Housecoin (HOUSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 18.00M
$ 18.00M$ 18.00M
Koguvaru:
$ 998.63M
$ 998.63M$ 998.63M
Ringlev varu:
$ 998.63M
$ 998.63M$ 998.63M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 18.02M
$ 18.02M$ 18.02M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.130927
$ 0.130927$ 0.130927
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01081490906745394
$ 0.01081490906745394$ 0.01081490906745394
Praegune hind:
$ 0.01802
$ 0.01802$ 0.01802

Housecoin (HOUSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Housecoin (HOUSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HOUSE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HOUSE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HOUSE tokeni tokenoomikat, avastage HOUSE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOUSE

Kas olete huvitatud Housecoin (HOUSE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HOUSE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Housecoin (HOUSE) hinna ajalugu

HOUSE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

HOUSE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HOUSE võiks suunduda? Meie HOUSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.