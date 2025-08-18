Housecoin (HOUSE) reaalajas hind on $ 0.021437. Viimase 24 tunni jooksul HOUSE kaubeldud madalaim $ 0.020147 ja kõrgeim $ 0.023178 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOUSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11901719263904348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01081490906745394.
Lüliajalise tootluse osas on HOUSE muutunud -1.53% viimase tunni jooksul, -3.44% 24 tunni vältel -15.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Housecoin (HOUSE) – turuteave
Housecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 21.41M$ 138.27K 24 tunnise kauplemismahuga. HOUSE ringlev varu on 998.63M, mille koguvaru on 998626851.853512. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.44M.
Housecoin (HOUSE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Housecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0007637
-3.44%
30 päeva
$ +0.005053
+30.84%
60 päeva
$ -0.008422
-28.21%
90 päeva
$ -0.014364
-40.13%
Housecoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOUSE muutuse $ -0.0007637 (-3.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Housecoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005053 (+30.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Housecoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOUSE $ -0.008422 (-28.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Housecoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.014364 (-40.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Housecoin (HOUSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.
Housecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Housecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOUSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Housecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Housecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Housecoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Housecoin (HOUSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Housecoin (HOUSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Housecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Housecoin (HOUSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOUSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Housecoin (HOUSE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Housecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Housecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.