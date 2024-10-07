Sudeng (HIPPO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sudeng (HIPPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sudeng (HIPPO) teave No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Ametlik veebisait: https://www.hippocto.meme/ Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG Ostke HIPPO kohe!

Sudeng (HIPPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sudeng (HIPPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.28M $ 18.28M $ 18.28M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.28M $ 18.28M $ 18.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Praegune hind: $ 0.001828 $ 0.001828 $ 0.001828 Lisateave Sudeng (HIPPO) hinna kohta

Sudeng (HIPPO) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas HIPPO tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. Issuance Mechanism Type: Community memecoin on Sui blockchain.

Community memecoin on Sui blockchain. Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.

2024, during the memecoin boom on Sui. Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply. Allocation Mechanism Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.

The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale. Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.

A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.

HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement. Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.

Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives. Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.

The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem. No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO. Locking Mechanism No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition. Unlocking Time Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported. Token Economics Table Aspect Details Issuance Mechanism Community launch, Sui blockchain, 2024 Allocation Mechanism Community-driven, charity allocation, exchange distribution Usage/Incentive Trading, holding, philanthropy, community engagement Locking Mechanism None reported; tokens are fully liquid Unlocking Time Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.

HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand. No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.

Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance. Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest. References Official Website

Sui Blockchain Explorer

CMC Listing

KuCoin HIPPO Page Summary:

sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.

Sudeng (HIPPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sudeng (HIPPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIPPO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIPPO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIPPO tokeni tokenoomikat, avastage HIPPO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HIPPO Kas olete huvitatud Sudeng (HIPPO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HIPPO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HIPPO MEXC-ist osta!

Sudeng (HIPPO) hinna ajalugu HIPPO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HIPPO hinna ajalugu kohe!

HIPPO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HIPPO võiks suunduda? Meie HIPPO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HIPPO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!