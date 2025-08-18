HashAI (HASHAI) reaalajas hind on $ 0.000563. Viimase 24 tunni jooksul HASHAI kaubeldud madalaim $ 0.0005367 ja kõrgeim $ 0.0005802 näitab aktiivset turu volatiivsust. HASHAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003131676714965016 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000152660244543882.
Lüliajalise tootluse osas on HASHAI muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -1.22% 24 tunni vältel +8.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HashAI (HASHAI) – turuteave
No.611
$ 47.61M
$ 129.38K
$ 56.30M
84.56B
100,000,000,000
89,719,785,186
84.56%
ETH
HashAI praegune turukapitalisatsioon on $ 47.61M$ 129.38K 24 tunnise kauplemismahuga. HASHAI ringlev varu on 84.56B, mille koguvaru on 89719785186. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.30M.
HashAI (HASHAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HashAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000006953
-1.22%
30 päeva
$ -0.000053
-8.61%
60 päeva
$ +0.0002381
+73.28%
90 päeva
$ -0.0001265
-18.35%
HashAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris HASHAI muutuse $ -0.000006953 (-1.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HashAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000053 (-8.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HashAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HASHAI $ +0.0002381 (+73.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HashAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001265 (-18.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HashAI (HASHAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company.
HashAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HashAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HASHAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HashAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HashAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HashAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on HashAI (HASHAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashAI (HASHAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HashAI (HASHAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HASHAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HashAI (HASHAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HashAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HashAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.