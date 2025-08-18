Rohkem infot HASHAI

HashAI hind(HASHAI)

1 HASHAI/USD reaalajas hind:

$0.000563
$0.000563$0.000563
-1.22%1D
USD
HashAI (HASHAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:35:17 (UTC+8)

HashAI (HASHAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005367
$ 0.0005367$ 0.0005367
24 h madal
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
24 h kõrge

$ 0.0005367
$ 0.0005367$ 0.0005367

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.003131676714965016
$ 0.003131676714965016$ 0.003131676714965016

$ 0.000152660244543882
$ 0.000152660244543882$ 0.000152660244543882

+0.39%

-1.22%

+8.89%

+8.89%

HashAI (HASHAI) reaalajas hind on $ 0.000563. Viimase 24 tunni jooksul HASHAI kaubeldud madalaim $ 0.0005367 ja kõrgeim $ 0.0005802 näitab aktiivset turu volatiivsust. HASHAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003131676714965016 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000152660244543882.

Lüliajalise tootluse osas on HASHAI muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -1.22% 24 tunni vältel +8.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HashAI (HASHAI) – turuteave

No.611

$ 47.61M
$ 47.61M$ 47.61M

$ 129.38K
$ 129.38K$ 129.38K

$ 56.30M
$ 56.30M$ 56.30M

84.56B
84.56B 84.56B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

89,719,785,186
89,719,785,186 89,719,785,186

84.56%

ETH

HashAI praegune turukapitalisatsioon on $ 47.61M $ 129.38K 24 tunnise kauplemismahuga. HASHAI ringlev varu on 84.56B, mille koguvaru on 89719785186. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.30M.

HashAI (HASHAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HashAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000006953-1.22%
30 päeva$ -0.000053-8.61%
60 päeva$ +0.0002381+73.28%
90 päeva$ -0.0001265-18.35%
HashAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris HASHAI muutuse $ -0.000006953 (-1.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HashAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000053 (-8.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HashAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HASHAI $ +0.0002381 (+73.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HashAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001265 (-18.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HashAI (HASHAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HashAI hinnaajaloo lehte.

Mis on HashAI (HASHAI)

Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company.

HashAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HashAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HASHAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HashAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HashAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HashAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HashAI (HASHAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashAI (HASHAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HashAI hinna ennustust kohe!

HashAI (HASHAI) tokenoomika

HashAI (HASHAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HASHAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HashAI (HASHAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HashAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HashAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HASHAI kohalike valuutade suhtes

HashAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HashAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse HashAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HashAI kohta

Kui palju on HashAI (HASHAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HASHAI hind USD on 0.000563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HASHAI/USD hind?
Praegune hind HASHAI/USD on $ 0.000563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HashAI turukapitalisatsioon?
HASHAI turukapitalisatsioon on $ 47.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HASHAI ringlev varu?
HASHAI ringlev varu on 84.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HASHAI (ATH) hind?
HASHAI saavutab ATH hinna summas 0.003131676714965016 USD.
Mis oli kõigi aegade HASHAI madalaim (ATL) hind?
HASHAI nägi ATL hinda summas 0.000152660244543882 USD.
Milline on HASHAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HASHAI kauplemismaht on $ 129.38K USD.
Kas HASHAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HASHAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HASHAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:35:17 (UTC+8)

HashAI (HASHAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

