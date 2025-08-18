Rohkem infot HAROLD

HAROLD Hinnainfo

HAROLD Ametlik veebisait

HAROLD Tokenoomika

HAROLD Hinnaprognoos

HAROLD Ajalugu

HAROLD – ostujuhend

HAROLD-usaldusraha valuutakonverter

HAROLD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HAROLD logo

HAROLD hind(HAROLD)

1 HAROLD/USD reaalajas hind:

$0.002393
$0.002393$0.002393
0.00%1D
USD
HAROLD (HAROLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:16:00 (UTC+8)

HAROLD (HAROLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234
24 h madal
$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242
24 h kõrge

$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234

$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242

$ 0.04644192256997726
$ 0.04644192256997726$ 0.04644192256997726

$ 0.000243196545487044
$ 0.000243196545487044$ 0.000243196545487044

0.00%

0.00%

+20.49%

+20.49%

HAROLD (HAROLD) reaalajas hind on $ 0.002393. Viimase 24 tunni jooksul HAROLD kaubeldud madalaim $ 0.00234 ja kõrgeim $ 0.00242 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAROLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04644192256997726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000243196545487044.

Lüliajalise tootluse osas on HAROLD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +20.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HAROLD (HAROLD) – turuteave

No.1882

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 111.63
$ 111.63$ 111.63

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

787.01M
787.01M 787.01M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,993,177.5
999,993,177.5 999,993,177.5

78.70%

SOL

HAROLD praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M $ 111.63 24 tunnise kauplemismahuga. HAROLD ringlev varu on 787.01M, mille koguvaru on 999993177.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.39M.

HAROLD (HAROLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HAROLD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000562-19.02%
60 päeva$ -0.003227-57.42%
90 päeva$ +0.000783+48.63%
HAROLD Hinnamuutus täna

Täna registreeris HAROLD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HAROLD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000562 (-19.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HAROLD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAROLD $ -0.003227 (-57.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HAROLD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000783 (+48.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HAROLD (HAROLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HAROLD hinnaajaloo lehte.

Mis on HAROLD (HAROLD)

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

HAROLD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HAROLD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HAROLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HAROLD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HAROLD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HAROLD hinna ennustus (USD)

Kui palju on HAROLD (HAROLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAROLD (HAROLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAROLD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HAROLD hinna ennustust kohe!

HAROLD (HAROLD) tokenoomika

HAROLD (HAROLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAROLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HAROLD (HAROLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HAROLD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HAROLD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HAROLD kohalike valuutade suhtes

1 HAROLD(HAROLD)/VND
62.971795
1 HAROLD(HAROLD)/AUD
A$0.00363736
1 HAROLD(HAROLD)/GBP
0.00174689
1 HAROLD(HAROLD)/EUR
0.00203405
1 HAROLD(HAROLD)/USD
$0.002393
1 HAROLD(HAROLD)/MYR
RM0.01007453
1 HAROLD(HAROLD)/TRY
0.09761047
1 HAROLD(HAROLD)/JPY
¥0.351771
1 HAROLD(HAROLD)/ARS
ARS$3.10374493
1 HAROLD(HAROLD)/RUB
0.19074603
1 HAROLD(HAROLD)/INR
0.20941143
1 HAROLD(HAROLD)/IDR
Rp38.59676879
1 HAROLD(HAROLD)/KRW
3.32358984
1 HAROLD(HAROLD)/PHP
0.13532415
1 HAROLD(HAROLD)/EGP
￡E.0.11548618
1 HAROLD(HAROLD)/BRL
R$0.0129222
1 HAROLD(HAROLD)/CAD
C$0.00330234
1 HAROLD(HAROLD)/BDT
0.29060592
1 HAROLD(HAROLD)/NGN
3.67023982
1 HAROLD(HAROLD)/UAH
0.09861553
1 HAROLD(HAROLD)/VES
Bs0.323055
1 HAROLD(HAROLD)/CLP
$2.306852
1 HAROLD(HAROLD)/PKR
Rs0.67788904
1 HAROLD(HAROLD)/KZT
1.29559413
1 HAROLD(HAROLD)/THB
฿0.0772939
1 HAROLD(HAROLD)/TWD
NT$0.07186179
1 HAROLD(HAROLD)/AED
د.إ0.00878231
1 HAROLD(HAROLD)/CHF
Fr0.0019144
1 HAROLD(HAROLD)/HKD
HK$0.01871326
1 HAROLD(HAROLD)/AMD
֏0.91474818
1 HAROLD(HAROLD)/MAD
.د.م0.02151307
1 HAROLD(HAROLD)/MXN
$0.04515591
1 HAROLD(HAROLD)/PLN
0.00871052
1 HAROLD(HAROLD)/RON
лв0.01033776
1 HAROLD(HAROLD)/SEK
kr0.02285315
1 HAROLD(HAROLD)/BGN
лв0.00399631
1 HAROLD(HAROLD)/HUF
Ft0.8078768
1 HAROLD(HAROLD)/CZK
0.0500137
1 HAROLD(HAROLD)/KWD
د.ك0.000729865
1 HAROLD(HAROLD)/ILS
0.00806441
1 HAROLD(HAROLD)/NOK
kr0.02438467
1 HAROLD(HAROLD)/NZD
$0.00402024

HAROLD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HAROLD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse HAROLD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HAROLD kohta

Kui palju on HAROLD (HAROLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAROLD hind USD on 0.002393 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAROLD/USD hind?
Praegune hind HAROLD/USD on $ 0.002393. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HAROLD turukapitalisatsioon?
HAROLD turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAROLD ringlev varu?
HAROLD ringlev varu on 787.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAROLD (ATH) hind?
HAROLD saavutab ATH hinna summas 0.04644192256997726 USD.
Mis oli kõigi aegade HAROLD madalaim (ATL) hind?
HAROLD nägi ATL hinda summas 0.000243196545487044 USD.
Milline on HAROLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAROLD kauplemismaht on $ 111.63 USD.
Kas HAROLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAROLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAROLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:16:00 (UTC+8)

HAROLD (HAROLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HAROLD/USD kalkulaator

Summa

HAROLD
HAROLD
USD
USD

1 HAROLD = 0.002393 USD

Kauplemine: HAROLD

HAROLDUSDT
$0.002393
$0.002393$0.002393
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu