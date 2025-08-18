HAROLD (HAROLD) reaalajas hind on $ 0.002393. Viimase 24 tunni jooksul HAROLD kaubeldud madalaim $ 0.00234 ja kõrgeim $ 0.00242 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAROLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04644192256997726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000243196545487044.
Lüliajalise tootluse osas on HAROLD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +20.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HAROLD (HAROLD) – turuteave
$ 1.88M
$ 111.63
$ 2.39M
787.01M
1,000,000,000
999,993,177.5
78.70%
SOL
HAROLD praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M$ 111.63 24 tunnise kauplemismahuga. HAROLD ringlev varu on 787.01M, mille koguvaru on 999993177.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.39M.
HAROLD (HAROLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HAROLD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000562
-19.02%
60 päeva
$ -0.003227
-57.42%
90 päeva
$ +0.000783
+48.63%
HAROLD Hinnamuutus täna
Täna registreeris HAROLD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HAROLD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000562 (-19.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HAROLD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAROLD $ -0.003227 (-57.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HAROLD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000783 (+48.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HAROLD (HAROLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.
HAROLD hinna ennustus (USD)
Kui palju on HAROLD (HAROLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAROLD (HAROLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAROLD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HAROLD (HAROLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAROLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
