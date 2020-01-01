Graph Token (GRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Graph Token (GRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Graph Token (GRT) teave The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Ametlik veebisait: https://thegraph.com Valge raamat: https://thegraph.com/docs/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX Ostke GRT kohe!

Graph Token (GRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Graph Token (GRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 940.18M $ 940.18M $ 940.18M Koguvaru: $ 11.33B $ 11.33B $ 11.33B Ringlev varu: $ 10.46B $ 10.46B $ 10.46B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.08992 $ 0.08992 $ 0.08992 Lisateave Graph Token (GRT) hinna kohta

Graph Token (GRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Graph Token (GRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRT tokeni tokenoomikat, avastage GRT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GRT Kas olete huvitatud Graph Token (GRT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GRT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GRT MEXC-ist osta!

Graph Token (GRT) hinna ajalugu GRT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GRT hinna ajalugu kohe!

GRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRT võiks suunduda? Meie GRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRT tokeni hinna ennustust kohe!

