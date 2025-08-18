Graph Token (GRT) reaalajas hind on $ 0.09607. Viimase 24 tunni jooksul GRT kaubeldud madalaim $ 0.09374 ja kõrgeim $ 0.09767 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.87513516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GRT muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -2.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Graph Token (GRT) – turuteave
$ 1.00B
$ 1.64M
$ 1.09B
10.43B
11,328,247,032.437803
Graph Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00B$ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. GRT ringlev varu on 10.43B, mille koguvaru on 11328247032.437803. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Graph Token (GRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Graph Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0010682
-1.09%
30 päeva
$ -0.01321
-12.09%
60 päeva
$ +0.0141
+17.20%
90 päeva
$ -0.01385
-12.61%
Graph Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRT muutuse $ -0.0010682 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Graph Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01321 (-12.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Graph Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRT $ +0.0141 (+17.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Graph Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01385 (-12.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Graph Token (GRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
Graph Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Graph Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Graph Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Graph Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Graph Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Graph Token (GRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Graph Token (GRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Graph Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Graph Token (GRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Graph Token (GRT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Graph Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Graph Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.