Graph Token logo

Graph Token hind(GRT)

1 GRT/USD reaalajas hind:

$0.09604
$0.09604$0.09604
-1.10%1D
USD
Graph Token (GRT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:49 (UTC+8)

Graph Token (GRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09374
$ 0.09374$ 0.09374
24 h madal
$ 0.09767
$ 0.09767$ 0.09767
24 h kõrge

$ 0.09374
$ 0.09374$ 0.09374

$ 0.09767
$ 0.09767$ 0.09767

$ 2.87513516
$ 2.87513516$ 2.87513516

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-1.09%

-2.46%

-2.46%

Graph Token (GRT) reaalajas hind on $ 0.09607. Viimase 24 tunni jooksul GRT kaubeldud madalaim $ 0.09374 ja kõrgeim $ 0.09767 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.87513516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRT muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -2.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Graph Token (GRT) – turuteave

No.78

$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 1.09B
$ 1.09B$ 1.09B

10.43B
10.43B 10.43B

11,328,247,032.437803
11,328,247,032.437803 11,328,247,032.437803

0.02%

ETH

Graph Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00B $ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. GRT ringlev varu on 10.43B, mille koguvaru on 11328247032.437803. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Graph Token (GRT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Graph Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0010682-1.09%
30 päeva$ -0.01321-12.09%
60 päeva$ +0.0141+17.20%
90 päeva$ -0.01385-12.61%
Graph Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRT muutuse $ -0.0010682 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Graph Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01321 (-12.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Graph Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRT $ +0.0141 (+17.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Graph Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01385 (-12.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Graph Token (GRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Graph Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Graph Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Graph Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Graph Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Graph Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Graph Token (GRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Graph Token (GRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Graph Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Graph Token hinna ennustust kohe!

Graph Token (GRT) tokenoomika

Graph Token (GRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Graph Token (GRT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Graph Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Graph Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRT kohalike valuutade suhtes

1 Graph Token(GRT)/VND
2,528.08205
1 Graph Token(GRT)/AUD
A$0.1460264
1 Graph Token(GRT)/GBP
0.0701311
1 Graph Token(GRT)/EUR
0.0816595
1 Graph Token(GRT)/USD
$0.09607
1 Graph Token(GRT)/MYR
RM0.4044547
1 Graph Token(GRT)/TRY
3.9186953
1 Graph Token(GRT)/JPY
¥14.12229
1 Graph Token(GRT)/ARS
ARS$124.6037507
1 Graph Token(GRT)/RUB
7.6577397
1 Graph Token(GRT)/INR
8.4070857
1 Graph Token(GRT)/IDR
Rp1,549.5159121
1 Graph Token(GRT)/KRW
133.4297016
1 Graph Token(GRT)/PHP
5.4327585
1 Graph Token(GRT)/EGP
￡E.4.6363382
1 Graph Token(GRT)/BRL
R$0.518778
1 Graph Token(GRT)/CAD
C$0.1325766
1 Graph Token(GRT)/BDT
11.6667408
1 Graph Token(GRT)/NGN
147.3464018
1 Graph Token(GRT)/UAH
3.9590447
1 Graph Token(GRT)/VES
Bs12.96945
1 Graph Token(GRT)/CLP
$92.61148
1 Graph Token(GRT)/PKR
Rs27.2147096
1 Graph Token(GRT)/KZT
52.0132587
1 Graph Token(GRT)/THB
฿3.1117073
1 Graph Token(GRT)/TWD
NT$2.8849821
1 Graph Token(GRT)/AED
د.إ0.3525769
1 Graph Token(GRT)/CHF
Fr0.076856
1 Graph Token(GRT)/HKD
HK$0.7512674
1 Graph Token(GRT)/AMD
֏36.7237182
1 Graph Token(GRT)/MAD
.د.م0.8636693
1 Graph Token(GRT)/MXN
$1.8128409
1 Graph Token(GRT)/PLN
0.3496948
1 Graph Token(GRT)/RON
лв0.4150224
1 Graph Token(GRT)/SEK
kr0.9174685
1 Graph Token(GRT)/BGN
лв0.1604369
1 Graph Token(GRT)/HUF
Ft32.433232
1 Graph Token(GRT)/CZK
2.007863
1 Graph Token(GRT)/KWD
د.ك0.02930135
1 Graph Token(GRT)/ILS
0.3237559
1 Graph Token(GRT)/NOK
kr0.9789533
1 Graph Token(GRT)/NZD
$0.1613976

Graph Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Graph Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Graph Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Graph Token kohta

Kui palju on Graph Token (GRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRT hind USD on 0.09607 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRT/USD hind?
Praegune hind GRT/USD on $ 0.09607. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Graph Token turukapitalisatsioon?
GRT turukapitalisatsioon on $ 1.00B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRT ringlev varu?
GRT ringlev varu on 10.43B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRT (ATH) hind?
GRT saavutab ATH hinna summas 2.87513516 USD.
Mis oli kõigi aegade GRT madalaim (ATL) hind?
GRT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRT kauplemismaht on $ 1.64M USD.
Kas GRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:49 (UTC+8)

Graph Token (GRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

