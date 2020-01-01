Gains Network (GNS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gains Network (GNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gains Network (GNS) teave Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. Ametlik veebisait: https://gains.trade Valge raamat: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Ostke GNS kohe!

Gains Network (GNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gains Network (GNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M Koguvaru: $ 28.45M $ 28.45M $ 28.45M Ringlev varu: $ 28.45M $ 28.45M $ 28.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 15 $ 15 $ 15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 Praegune hind: $ 2.018 $ 2.018 $ 2.018 Lisateave Gains Network (GNS) hinna kohta

Gains Network (GNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gains Network (GNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNS tokeni tokenoomikat, avastage GNS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GNS Kas olete huvitatud Gains Network (GNS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GNS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GNS MEXC-ist osta!

Gains Network (GNS) hinna ajalugu GNS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GNS hinna ajalugu kohe!

GNS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GNS võiks suunduda? Meie GNS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GNS tokeni hinna ennustust kohe!

