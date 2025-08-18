Gains Network (GNS) reaalajas hind on $ 2.134. Viimase 24 tunni jooksul GNS kaubeldud madalaim $ 2.048 ja kõrgeim $ 2.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.453064144724843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25898651506436027.
Lüliajalise tootluse osas on GNS muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel +4.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gains Network (GNS) – turuteave
Gains Network praegune turukapitalisatsioon on $ 60.84M$ 143.71K 24 tunnise kauplemismahuga. GNS ringlev varu on 28.51M, mille koguvaru on 28510750.75434647. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Gains Network (GNS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gains Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00384
+0.18%
30 päeva
$ +0.267
+14.30%
60 päeva
$ +0.913
+74.77%
90 päeva
$ +0.747
+53.85%
Gains Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris GNS muutuse $ +0.00384 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gains Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.267 (+14.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gains Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GNS $ +0.913 (+74.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gains Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.747 (+53.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gains Network (GNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.
Gains Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gains Network (GNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gains Network (GNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gains Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gains Network (GNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
