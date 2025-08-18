Rohkem infot GNS

Gains Network logo

Gains Network hind(GNS)

1 GNS/USD reaalajas hind:

$2.136
$2.136$2.136
+0.18%1D
USD
Gains Network (GNS) reaalajas hinnagraafik
Gains Network (GNS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.048
$ 2.048$ 2.048
24 h madal
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
24 h kõrge

$ 2.048
$ 2.048$ 2.048

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 12.453064144724843
$ 12.453064144724843$ 12.453064144724843

$ 0.25898651506436027
$ 0.25898651506436027$ 0.25898651506436027

-0.42%

+0.18%

+4.09%

+4.09%

Gains Network (GNS) reaalajas hind on $ 2.134. Viimase 24 tunni jooksul GNS kaubeldud madalaim $ 2.048 ja kõrgeim $ 2.15 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.453064144724843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25898651506436027.

Lüliajalise tootluse osas on GNS muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel +4.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gains Network (GNS) – turuteave

No.531

$ 60.84M
$ 60.84M$ 60.84M

$ 143.71K
$ 143.71K$ 143.71K

$ 60.84M
$ 60.84M$ 60.84M

28.51M
28.51M 28.51M

28,510,750.75434647
28,510,750.75434647 28,510,750.75434647

MATIC

Gains Network praegune turukapitalisatsioon on $ 60.84M $ 143.71K 24 tunnise kauplemismahuga. GNS ringlev varu on 28.51M, mille koguvaru on 28510750.75434647. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Gains Network (GNS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gains Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00384+0.18%
30 päeva$ +0.267+14.30%
60 päeva$ +0.913+74.77%
90 päeva$ +0.747+53.85%
Gains Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris GNS muutuse $ +0.00384 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gains Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.267 (+14.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gains Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GNS $ +0.913 (+74.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gains Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.747 (+53.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gains Network (GNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gains Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gains Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GNS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gains Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gains Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gains Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gains Network (GNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gains Network (GNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gains Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gains Network hinna ennustust kohe!

Gains Network (GNS) tokenoomika

Gains Network (GNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gains Network (GNS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gains Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gains Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GNS kohalike valuutade suhtes

1 Gains Network(GNS)/VND
56,156.21
1 Gains Network(GNS)/AUD
A$3.24368
1 Gains Network(GNS)/GBP
1.55782
1 Gains Network(GNS)/EUR
1.8139
1 Gains Network(GNS)/USD
$2.134
1 Gains Network(GNS)/MYR
RM8.98414
1 Gains Network(GNS)/TRY
87.04586
1 Gains Network(GNS)/JPY
¥313.698
1 Gains Network(GNS)/ARS
ARS$2,767.81934
1 Gains Network(GNS)/RUB
170.10114
1 Gains Network(GNS)/INR
186.74634
1 Gains Network(GNS)/IDR
Rp34,419.35002
1 Gains Network(GNS)/KRW
2,963.86992
1 Gains Network(GNS)/PHP
120.6777
1 Gains Network(GNS)/EGP
￡E.102.98684
1 Gains Network(GNS)/BRL
R$11.5236
1 Gains Network(GNS)/CAD
C$2.94492
1 Gains Network(GNS)/BDT
259.15296
1 Gains Network(GNS)/NGN
3,273.00116
1 Gains Network(GNS)/UAH
87.94214
1 Gains Network(GNS)/VES
Bs288.09
1 Gains Network(GNS)/CLP
$2,057.176
1 Gains Network(GNS)/PKR
Rs604.51952
1 Gains Network(GNS)/KZT
1,155.36894
1 Gains Network(GNS)/THB
฿68.9282
1 Gains Network(GNS)/TWD
NT$64.08402
1 Gains Network(GNS)/AED
د.إ7.83178
1 Gains Network(GNS)/CHF
Fr1.7072
1 Gains Network(GNS)/HKD
HK$16.68788
1 Gains Network(GNS)/AMD
֏815.74284
1 Gains Network(GNS)/MAD
.د.م19.18466
1 Gains Network(GNS)/MXN
$40.26858
1 Gains Network(GNS)/PLN
7.76776
1 Gains Network(GNS)/RON
лв9.21888
1 Gains Network(GNS)/SEK
kr20.3797
1 Gains Network(GNS)/BGN
лв3.56378
1 Gains Network(GNS)/HUF
Ft720.4384
1 Gains Network(GNS)/CZK
44.6006
1 Gains Network(GNS)/KWD
د.ك0.65087
1 Gains Network(GNS)/ILS
7.19158
1 Gains Network(GNS)/NOK
kr21.74546
1 Gains Network(GNS)/NZD
$3.58512

Gains Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gains Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gains Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gains Network kohta

Kui palju on Gains Network (GNS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GNS hind USD on 2.134 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GNS/USD hind?
Praegune hind GNS/USD on $ 2.134. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gains Network turukapitalisatsioon?
GNS turukapitalisatsioon on $ 60.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GNS ringlev varu?
GNS ringlev varu on 28.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNS (ATH) hind?
GNS saavutab ATH hinna summas 12.453064144724843 USD.
Mis oli kõigi aegade GNS madalaim (ATL) hind?
GNS nägi ATL hinda summas 0.25898651506436027 USD.
Milline on GNS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GNS kauplemismaht on $ 143.71K USD.
Kas GNS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNS hinna ennustust.
Gains Network (GNS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

