Kalp Network hind(GINI)

1 GINI/USD reaalajas hind:

$0.04028
$0.04028$0.04028
-0.54%1D
USD
Kalp Network (GINI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:54:28 (UTC+8)

Kalp Network (GINI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399
24 h madal
$ 0.04106
$ 0.04106$ 0.04106
24 h kõrge

$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399

$ 0.04106
$ 0.04106$ 0.04106

$ 0.057683449443472576
$ 0.057683449443472576$ 0.057683449443472576

$ 0.03960240820030341
$ 0.03960240820030341$ 0.03960240820030341

+0.19%

-0.54%

+0.09%

+0.09%

Kalp Network (GINI) reaalajas hind on $ 0.04032. Viimase 24 tunni jooksul GINI kaubeldud madalaim $ 0.0399 ja kõrgeim $ 0.04106 näitab aktiivset turu volatiivsust. GINIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057683449443472576 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03960240820030341.

Lüliajalise tootluse osas on GINI muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kalp Network (GINI) – turuteave

No.3838

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 150.53K
$ 150.53K$ 150.53K

$ 80.64M
$ 80.64M$ 80.64M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

MATIC

Kalp Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 150.53K 24 tunnise kauplemismahuga. GINI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.64M.

Kalp Network (GINI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kalp Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002187-0.54%
30 päeva$ -0.00022-0.55%
60 päeva$ -0.00979-19.54%
90 päeva$ -0.01038-20.48%
Kalp Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris GINI muutuse $ -0.0002187 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kalp Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00022 (-0.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kalp Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GINI $ -0.00979 (-19.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kalp Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01038 (-20.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kalp Network (GINI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kalp Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kalp Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GINI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kalp Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kalp Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kalp Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kalp Network (GINI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kalp Network (GINI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kalp Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kalp Network hinna ennustust kohe!

Kalp Network (GINI) tokenoomika

Kalp Network (GINI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GINI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kalp Network (GINI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kalp Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kalp Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GINI kohalike valuutade suhtes

1 Kalp Network(GINI)/VND
1,061.0208
1 Kalp Network(GINI)/AUD
A$0.0616896
1 Kalp Network(GINI)/GBP
0.0294336
1 Kalp Network(GINI)/EUR
0.034272
1 Kalp Network(GINI)/USD
$0.04032
1 Kalp Network(GINI)/MYR
RM0.1697472
1 Kalp Network(GINI)/TRY
1.647072
1 Kalp Network(GINI)/JPY
¥5.92704
1 Kalp Network(GINI)/ARS
ARS$52.2277056
1 Kalp Network(GINI)/RUB
3.2110848
1 Kalp Network(GINI)/INR
3.5284032
1 Kalp Network(GINI)/IDR
Rp650.3224896
1 Kalp Network(GINI)/KRW
55.9996416
1 Kalp Network(GINI)/PHP
2.280096
1 Kalp Network(GINI)/EGP
￡E.1.9442304
1 Kalp Network(GINI)/BRL
R$0.217728
1 Kalp Network(GINI)/CAD
C$0.0556416
1 Kalp Network(GINI)/BDT
4.8964608
1 Kalp Network(GINI)/NGN
61.8403968
1 Kalp Network(GINI)/UAH
1.6615872
1 Kalp Network(GINI)/VES
Bs5.4432
1 Kalp Network(GINI)/CLP
$38.86848
1 Kalp Network(GINI)/PKR
Rs11.4218496
1 Kalp Network(GINI)/KZT
21.8296512
1 Kalp Network(GINI)/THB
฿1.3047552
1 Kalp Network(GINI)/TWD
NT$1.2108096
1 Kalp Network(GINI)/AED
د.إ0.1479744
1 Kalp Network(GINI)/CHF
Fr0.032256
1 Kalp Network(GINI)/HKD
HK$0.3153024
1 Kalp Network(GINI)/AMD
֏15.4127232
1 Kalp Network(GINI)/MAD
.د.م0.3624768
1 Kalp Network(GINI)/MXN
$0.7547904
1 Kalp Network(GINI)/PLN
0.1463616
1 Kalp Network(GINI)/RON
лв0.1741824
1 Kalp Network(GINI)/SEK
kr0.3842496
1 Kalp Network(GINI)/BGN
лв0.0673344
1 Kalp Network(GINI)/HUF
Ft13.6031616
1 Kalp Network(GINI)/CZK
0.8422848
1 Kalp Network(GINI)/KWD
د.ك0.0122976
1 Kalp Network(GINI)/ILS
0.1358784
1 Kalp Network(GINI)/NOK
kr0.4096512
1 Kalp Network(GINI)/NZD
$0.0677376

Kalp Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kalp Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kalp Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kalp Network kohta

Kui palju on Kalp Network (GINI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GINI hind USD on 0.04032 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GINI/USD hind?
Praegune hind GINI/USD on $ 0.04032. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kalp Network turukapitalisatsioon?
GINI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GINI ringlev varu?
GINI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GINI (ATH) hind?
GINI saavutab ATH hinna summas 0.057683449443472576 USD.
Mis oli kõigi aegade GINI madalaim (ATL) hind?
GINI nägi ATL hinda summas 0.03960240820030341 USD.
Milline on GINI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GINI kauplemismaht on $ 150.53K USD.
Kas GINI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GINI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GINI hinna ennustust.
Kalp Network (GINI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
