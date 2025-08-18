Kalp Network (GINI) reaalajas hind on $ 0.04032. Viimase 24 tunni jooksul GINI kaubeldud madalaim $ 0.0399 ja kõrgeim $ 0.04106 näitab aktiivset turu volatiivsust. GINIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057683449443472576 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03960240820030341.
Lüliajalise tootluse osas on GINI muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kalp Network (GINI) – turuteave
No.3838
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 150.53K
$ 150.53K$ 150.53K
$ 80.64M
$ 80.64M$ 80.64M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
MATIC
Kalp Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 150.53K 24 tunnise kauplemismahuga. GINI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.64M.
Kalp Network (GINI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kalp Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002187
-0.54%
30 päeva
$ -0.00022
-0.55%
60 päeva
$ -0.00979
-19.54%
90 päeva
$ -0.01038
-20.48%
Kalp Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris GINI muutuse $ -0.0002187 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kalp Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00022 (-0.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kalp Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GINI $ -0.00979 (-19.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kalp Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01038 (-20.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kalp Network (GINI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.
Kalp Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kalp Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GINI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kalp Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kalp Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kalp Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kalp Network (GINI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kalp Network (GINI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kalp Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kalp Network (GINI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GINI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kalp Network (GINI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kalp Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kalp Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.