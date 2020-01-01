GIGACHAD (GIGA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GIGACHAD (GIGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GIGACHAD (GIGA) teave GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project. Ametlik veebisait: https://www.gigachadsolana.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Ostke GIGA kohe!

GIGACHAD (GIGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GIGACHAD (GIGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 118.79M $ 118.79M $ 118.79M Koguvaru: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Ringlev varu: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 127.70M $ 127.70M $ 127.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Praegune hind: $ 0.01277 $ 0.01277 $ 0.01277 Lisateave GIGACHAD (GIGA) hinna kohta

GIGACHAD (GIGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GIGACHAD (GIGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GIGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GIGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GIGA tokeni tokenoomikat, avastage GIGA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GIGA Kas olete huvitatud GIGACHAD (GIGA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GIGA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GIGA MEXC-ist osta!

GIGACHAD (GIGA) hinna ajalugu GIGA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GIGA hinna ajalugu kohe!

GIGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GIGA võiks suunduda? Meie GIGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GIGA tokeni hinna ennustust kohe!

