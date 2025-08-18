Rohkem infot GIGA

$0.0145
-0.48%1D
GIGACHAD (GIGA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:43 (UTC+8)

GIGACHAD (GIGA) hinna teave (USD)

$ 0.01412
$ 0.0146
$ 0.01412
$ 0.0146
$ 0.09511039750207428
$ 0.000001831035084425
-0.69%

-0.48%

-11.59%

-11.59%

GIGACHAD (GIGA) reaalajas hind on $ 0.0145. Viimase 24 tunni jooksul GIGA kaubeldud madalaim $ 0.01412 ja kõrgeim $ 0.0146 näitab aktiivset turu volatiivsust. GIGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09511039750207428 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001831035084425.

Lüliajalise tootluse osas on GIGA muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -11.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.305

$ 134.88M
$ 15.91K
$ 145.00M
9.30B
10,000,000,000
9,603,935,545.16
93.02%

SOL

GIGACHAD praegune turukapitalisatsioon on $ 134.88M $ 15.91K 24 tunnise kauplemismahuga. GIGA ringlev varu on 9.30B, mille koguvaru on 9603935545.16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 145.00M.

Jälgige üksuse GIGACHAD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000699-0.48%
30 päeva$ -0.0076-34.39%
60 päeva$ -0.00551-27.54%
90 päeva$ -0.0092-38.82%
Täna registreeris GIGA muutuse $ -0.0000699 (-0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0076 (-34.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GIGA $ -0.00551 (-27.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0092 (-38.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on GIGACHAD (GIGA)

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

GIGACHAD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GIGACHAD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GIGA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GIGACHAD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GIGACHAD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GIGACHAD (GIGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GIGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kas otsite, kuidas GIGACHAD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GIGACHAD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GIGACHAD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on GIGACHAD (GIGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GIGA hind USD on 0.0145 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GIGA/USD hind?
Praegune hind GIGA/USD on $ 0.0145. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GIGACHAD turukapitalisatsioon?
GIGA turukapitalisatsioon on $ 134.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GIGA ringlev varu?
GIGA ringlev varu on 9.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GIGA (ATH) hind?
GIGA saavutab ATH hinna summas 0.09511039750207428 USD.
Mis oli kõigi aegade GIGA madalaim (ATL) hind?
GIGA nägi ATL hinda summas 0.000001831035084425 USD.
Milline on GIGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GIGA kauplemismaht on $ 15.91K USD.
Kas GIGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GIGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GIGA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

