Aavegotchi (GHST) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Aavegotchi (GHST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Aavegotchi (GHST) teave

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

https://aavegotchi.com/
https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550

Aavegotchi (GHST) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Aavegotchi (GHST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 23.98M
$ 23.98M
Koguvaru:
$ 52.75M
$ 52.75M
Ringlev varu:
$ 52.75M
$ 52.75M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 23.98M
$ 23.98M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 3.9
$ 3.9
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025
Praegune hind:
$ 0.4546
$ 0.4546

Aavegotchi (GHST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Aavegotchi (GHST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GHST tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GHST tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GHST tokeni tokenoomikat, avastage GHST tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GHST

Kas olete huvitatud Aavegotchi (GHST) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GHST ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Aavegotchi (GHST) hinna ajalugu

GHST hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

GHST – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GHST võiks suunduda? Meie GHST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.