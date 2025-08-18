Rohkem infot GHST

Aavegotchi hind(GHST)

$0.4903
$0.4903$0.4903
-2.48%1D
Aavegotchi (GHST) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:43:39 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) hinna teave (USD)

$ 0.4867
$ 0.4867$ 0.4867
$ 0.5069
$ 0.5069$ 0.5069
$ 0.4867
$ 0.4867$ 0.4867

$ 0.5069
$ 0.5069$ 0.5069

$ 3.775128609064033
$ 3.775128609064033$ 3.775128609064033

$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025$ 0.3119235086974025

-0.69%

-2.48%

+2.91%

+2.91%

Aavegotchi (GHST) reaalajas hind on $ 0.4903. Viimase 24 tunni jooksul GHST kaubeldud madalaim $ 0.4867 ja kõrgeim $ 0.5069 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.775128609064033 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3119235086974025.

Lüliajalise tootluse osas on GHST muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel +2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.803

$ 25.86M
$ 25.86M$ 25.86M

$ 248.53K
$ 248.53K$ 248.53K

$ 25.86M
$ 25.86M$ 25.86M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

Aavegotchi praegune turukapitalisatsioon on $ 25.86M $ 248.53K 24 tunnise kauplemismahuga. GHST ringlev varu on 52.75M, mille koguvaru on 52747802.71425598.

Aavegotchi (GHST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aavegotchi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.012469-2.48%
30 päeva$ -0.0131-2.61%
60 päeva$ +0.1377+39.05%
90 päeva$ -0.0178-3.51%
Aavegotchi Hinnamuutus täna

Täna registreeris GHST muutuse $ -0.012469 (-2.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aavegotchi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0131 (-2.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aavegotchi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHST $ +0.1377 (+39.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aavegotchi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0178 (-3.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aavegotchi (GHST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aavegotchi hinnaajaloo lehte.

Mis on Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aavegotchi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida GHST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aavegotchi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aavegotchi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aavegotchi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aavegotchi (GHST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aavegotchi (GHST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aavegotchi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aavegotchi hinna ennustust kohe!

Aavegotchi (GHST) tokenoomika

Aavegotchi (GHST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aavegotchi (GHST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aavegotchi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aavegotchi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GHST kohalike valuutade suhtes

1 Aavegotchi(GHST)/VND
12,902.2445
1 Aavegotchi(GHST)/AUD
A$0.750159
1 Aavegotchi(GHST)/GBP
0.357919
1 Aavegotchi(GHST)/EUR
0.416755
1 Aavegotchi(GHST)/USD
$0.4903
1 Aavegotchi(GHST)/MYR
RM2.064163
1 Aavegotchi(GHST)/TRY
19.999337
1 Aavegotchi(GHST)/JPY
¥72.0741
1 Aavegotchi(GHST)/ARS
ARS$635.924003
1 Aavegotchi(GHST)/RUB
39.101425
1 Aavegotchi(GHST)/INR
42.906153
1 Aavegotchi(GHST)/IDR
Rp7,908.063409
1 Aavegotchi(GHST)/KRW
680.967864
1 Aavegotchi(GHST)/PHP
27.726465
1 Aavegotchi(GHST)/EGP
￡E.23.671684
1 Aavegotchi(GHST)/BRL
R$2.64762
1 Aavegotchi(GHST)/CAD
C$0.676614
1 Aavegotchi(GHST)/BDT
59.542032
1 Aavegotchi(GHST)/NGN
751.992722
1 Aavegotchi(GHST)/UAH
20.205263
1 Aavegotchi(GHST)/VES
Bs66.1905
1 Aavegotchi(GHST)/CLP
$472.6492
1 Aavegotchi(GHST)/PKR
Rs138.892184
1 Aavegotchi(GHST)/KZT
265.453323
1 Aavegotchi(GHST)/THB
฿15.88572
1 Aavegotchi(GHST)/TWD
NT$14.723709
1 Aavegotchi(GHST)/AED
د.إ1.799401
1 Aavegotchi(GHST)/CHF
Fr0.39224
1 Aavegotchi(GHST)/HKD
HK$3.834146
1 Aavegotchi(GHST)/AMD
֏187.422078
1 Aavegotchi(GHST)/MAD
.د.م4.407797
1 Aavegotchi(GHST)/MXN
$9.183319
1 Aavegotchi(GHST)/PLN
1.784692
1 Aavegotchi(GHST)/RON
лв2.118096
1 Aavegotchi(GHST)/SEK
kr4.677462
1 Aavegotchi(GHST)/BGN
лв0.818801
1 Aavegotchi(GHST)/HUF
Ft165.638049
1 Aavegotchi(GHST)/CZK
10.266882
1 Aavegotchi(GHST)/KWD
د.ك0.1495415
1 Aavegotchi(GHST)/ILS
1.652311
1 Aavegotchi(GHST)/NOK
kr4.986351
1 Aavegotchi(GHST)/NZD
$0.823704

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aavegotchi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Aavegotchi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aavegotchi kohta

Kui palju on Aavegotchi (GHST) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHST hind USD on 0.4903 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHST/USD hind?
Praegune hind GHST/USD on $ 0.4903. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aavegotchi turukapitalisatsioon?
GHST turukapitalisatsioon on $ 25.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHST ringlev varu?
GHST ringlev varu on 52.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHST (ATH) hind?
GHST saavutab ATH hinna summas 3.775128609064033 USD.
Mis oli kõigi aegade GHST madalaim (ATL) hind?
GHST nägi ATL hinda summas 0.3119235086974025 USD.
Milline on GHST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHST kauplemismaht on $ 248.53K USD.
Kas GHST sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHST hinna ennustust.
2025-08-18 03:43:39 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 GHST = 0.4903 USD

GHSTUSDT
$0.4903
$0.4903$0.4903
-2.40%

