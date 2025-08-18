Aavegotchi (GHST) reaalajas hind on $ 0.4903. Viimase 24 tunni jooksul GHST kaubeldud madalaim $ 0.4867 ja kõrgeim $ 0.5069 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.775128609064033 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3119235086974025.
Lüliajalise tootluse osas on GHST muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel +2.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aavegotchi (GHST) – turuteave
$ 25.86M
$ 248.53K
$ 25.86M
52.75M
52,747,802.71425598
ETH
Aavegotchi praegune turukapitalisatsioon on $ 25.86M$ 248.53K 24 tunnise kauplemismahuga. GHST ringlev varu on 52.75M, mille koguvaru on 52747802.71425598. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Aavegotchi (GHST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aavegotchi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.012469
-2.48%
30 päeva
$ -0.0131
-2.61%
60 päeva
$ +0.1377
+39.05%
90 päeva
$ -0.0178
-3.51%
Aavegotchi Hinnamuutus täna
Täna registreeris GHST muutuse $ -0.012469 (-2.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aavegotchi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0131 (-2.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aavegotchi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHST $ +0.1377 (+39.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aavegotchi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0178 (-3.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aavegotchi (GHST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.
Aavegotchi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aavegotchi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GHST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aavegotchi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aavegotchi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aavegotchi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aavegotchi (GHST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aavegotchi (GHST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aavegotchi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aavegotchi (GHST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.