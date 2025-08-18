GoldBrick (GBCK) reaalajas hind on $ 0.012077. Viimase 24 tunni jooksul GBCK kaubeldud madalaim $ 0.012066 ja kõrgeim $ 0.012345 näitab aktiivset turu volatiivsust. GBCKkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GBCK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +0.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GoldBrick (GBCK) – turuteave
$ 102.04K
$ 1.81M
150,000,000
BSC
GoldBrick praegune turukapitalisatsioon on --$ 102.04K 24 tunnise kauplemismahuga. GBCK ringlev varu on --, mille koguvaru on 150000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GoldBrick (GBCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GoldBrick tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000604
-0.05%
30 päeva
$ +0.007849
+185.64%
60 päeva
$ +0.004063
+50.69%
90 päeva
$ -0.003623
-23.08%
GoldBrick Hinnamuutus täna
Täna registreeris GBCK muutuse $ -0.00000604 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GoldBrick 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007849 (+185.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GoldBrick 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GBCK $ +0.004063 (+50.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GoldBrick 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003623 (-23.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GoldBrick (GBCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space.
At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.
GoldBrick on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GoldBrick investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GBCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GoldBrick kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GoldBrick ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GoldBrick hinna ennustus (USD)
Kui palju on GoldBrick (GBCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoldBrick (GBCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoldBrick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GoldBrick (GBCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GBCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GoldBrick (GBCK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GoldBrick osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GoldBrick osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
