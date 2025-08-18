Rohkem infot GBCK

1 GBCK/USD reaalajas hind:

$0.012077
$0.012077$0.012077
-0.05%1D
USD
GoldBrick (GBCK) reaalajas hinnagraafik
GoldBrick (GBCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.012066
$ 0.012066$ 0.012066
24 h madal
$ 0.012345
$ 0.012345$ 0.012345
24 h kõrge

$ 0.012066
$ 0.012066$ 0.012066

$ 0.012345
$ 0.012345$ 0.012345

--
----

--
----

0.00%

-0.05%

+0.38%

+0.38%

GoldBrick (GBCK) reaalajas hind on $ 0.012077. Viimase 24 tunni jooksul GBCK kaubeldud madalaim $ 0.012066 ja kõrgeim $ 0.012345 näitab aktiivset turu volatiivsust. GBCKkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GBCK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +0.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GoldBrick (GBCK) – turuteave

--
----

$ 102.04K
$ 102.04K$ 102.04K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

150,000,000
150,000,000 150,000,000

BSC

GoldBrick praegune turukapitalisatsioon on -- $ 102.04K 24 tunnise kauplemismahuga. GBCK ringlev varu on --, mille koguvaru on 150000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GoldBrick (GBCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GoldBrick tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000604-0.05%
30 päeva$ +0.007849+185.64%
60 päeva$ +0.004063+50.69%
90 päeva$ -0.003623-23.08%
GoldBrick Hinnamuutus täna

Täna registreeris GBCK muutuse $ -0.00000604 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GoldBrick 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007849 (+185.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GoldBrick 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GBCK $ +0.004063 (+50.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GoldBrick 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003623 (-23.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GoldBrick (GBCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GoldBrick hinnaajaloo lehte.

Mis on GoldBrick (GBCK)

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

GoldBrick on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GoldBrick investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GBCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GoldBrick kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GoldBrick ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GoldBrick hinna ennustus (USD)

Kui palju on GoldBrick (GBCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoldBrick (GBCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoldBrick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GoldBrick hinna ennustust kohe!

GoldBrick (GBCK) tokenoomika

GoldBrick (GBCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GBCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GoldBrick (GBCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GoldBrick osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GoldBrick osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GBCK kohalike valuutade suhtes

1 GoldBrick(GBCK)/VND
317.806255
1 GoldBrick(GBCK)/AUD
A$0.01835704
1 GoldBrick(GBCK)/GBP
0.00881621
1 GoldBrick(GBCK)/EUR
0.01026545
1 GoldBrick(GBCK)/USD
$0.012077
1 GoldBrick(GBCK)/MYR
RM0.05084417
1 GoldBrick(GBCK)/TRY
0.49262083
1 GoldBrick(GBCK)/JPY
¥1.775319
1 GoldBrick(GBCK)/ARS
ARS$15.66398977
1 GoldBrick(GBCK)/RUB
0.96265767
1 GoldBrick(GBCK)/INR
1.05685827
1 GoldBrick(GBCK)/IDR
Rp194.79029531
1 GoldBrick(GBCK)/KRW
16.77350376
1 GoldBrick(GBCK)/PHP
0.68295435
1 GoldBrick(GBCK)/EGP
￡E.0.58283602
1 GoldBrick(GBCK)/BRL
R$0.0652158
1 GoldBrick(GBCK)/CAD
C$0.01666626
1 GoldBrick(GBCK)/BDT
1.46663088
1 GoldBrick(GBCK)/NGN
18.52297798
1 GoldBrick(GBCK)/UAH
0.49769317
1 GoldBrick(GBCK)/VES
Bs1.630395
1 GoldBrick(GBCK)/CLP
$11.642228
1 GoldBrick(GBCK)/PKR
Rs3.42117256
1 GoldBrick(GBCK)/KZT
6.53860857
1 GoldBrick(GBCK)/THB
฿0.3900871
1 GoldBrick(GBCK)/TWD
NT$0.36267231
1 GoldBrick(GBCK)/AED
د.إ0.04432259
1 GoldBrick(GBCK)/CHF
Fr0.0096616
1 GoldBrick(GBCK)/HKD
HK$0.09444214
1 GoldBrick(GBCK)/AMD
֏4.61655402
1 GoldBrick(GBCK)/MAD
.د.م0.10857223
1 GoldBrick(GBCK)/MXN
$0.22789299
1 GoldBrick(GBCK)/PLN
0.04396028
1 GoldBrick(GBCK)/RON
лв0.05217264
1 GoldBrick(GBCK)/SEK
kr0.11533535
1 GoldBrick(GBCK)/BGN
лв0.02016859
1 GoldBrick(GBCK)/HUF
Ft4.0771952
1 GoldBrick(GBCK)/CZK
0.2524093
1 GoldBrick(GBCK)/KWD
د.ك0.003683485
1 GoldBrick(GBCK)/ILS
0.04069949
1 GoldBrick(GBCK)/NOK
kr0.12306463
1 GoldBrick(GBCK)/NZD
$0.02028936

GoldBrick ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GoldBrick võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GoldBrick ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoldBrick kohta

Kui palju on GoldBrick (GBCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas GBCK hind USD on 0.012077 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GBCK/USD hind?
Praegune hind GBCK/USD on $ 0.012077. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GoldBrick turukapitalisatsioon?
GBCK turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GBCK ringlev varu?
GBCK ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GBCK (ATH) hind?
GBCK saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GBCK madalaim (ATL) hind?
GBCK nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GBCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GBCK kauplemismaht on $ 102.04K USD.
Kas GBCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
GBCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GBCK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GBCK/USD kalkulaator

Summa

GBCK
GBCK
USD
USD

1 GBCK = 0.012077 USD

Kauplemine: GBCK

GBCKUSDT
$0.012077
$0.012077$0.012077
-0.05%

