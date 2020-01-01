Fuel (FUEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fuel (FUEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fuel (FUEL) teave Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Ametlik veebisait: https://www.fuel.network/ Valge raamat: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Ostke FUEL kohe!

Fuel (FUEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fuel (FUEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.53M $ 36.53M $ 36.53M Koguvaru: $ 10.13B $ 10.13B $ 10.13B Ringlev varu: $ 5.67B $ 5.67B $ 5.67B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.25M $ 65.25M $ 65.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006364179825708301 $ 0.006364179825708301 $ 0.006364179825708301 Praegune hind: $ 0.00644 $ 0.00644 $ 0.00644 Lisateave Fuel (FUEL) hinna kohta

Fuel (FUEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fuel (FUEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUEL tokeni tokenoomikat, avastage FUEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FUEL Kas olete huvitatud Fuel (FUEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FUEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FUEL MEXC-ist osta!

Fuel (FUEL) hinna ajalugu FUEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUEL hinna ajalugu kohe!

FUEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUEL võiks suunduda? Meie FUEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUEL tokeni hinna ennustust kohe!

