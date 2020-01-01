Fuel (FUEL) tokenoomika

Fuel (FUEL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Fuel (FUEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Fuel (FUEL) teave

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Ametlik veebisait:
https://www.fuel.network/
Valge raamat:
https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c

Fuel (FUEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Fuel (FUEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 36.53M
$ 36.53M$ 36.53M
Koguvaru:
$ 10.13B
$ 10.13B$ 10.13B
Ringlev varu:
$ 5.67B
$ 5.67B$ 5.67B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 65.25M
$ 65.25M$ 65.25M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.006364179825708301
$ 0.006364179825708301$ 0.006364179825708301
Praegune hind:
$ 0.00644
$ 0.00644$ 0.00644

Fuel (FUEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Fuel (FUEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate FUEL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

FUEL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate FUEL tokeni tokenoomikat, avastage FUEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FUEL

Kas olete huvitatud Fuel (FUEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FUEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Fuel (FUEL) hinna ajalugu

FUEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

FUEL – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu FUEL võiks suunduda? Meie FUEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.