Fuel (FUEL) reaalajas hind on $ 0.0067. Viimase 24 tunni jooksul FUEL kaubeldud madalaim $ 0.00656 ja kõrgeim $ 0.0068 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08448034403918755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006437314384164522.
Lüliajalise tootluse osas on FUEL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel -12.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fuel (FUEL) – turuteave
No.685
$ 37.86M
$ 37.86M
$ 6.86K
$ 6.86K
$ 67.91M
$ 67.91M
5.65B
5.65B
--
--
10,135,727,165.990433
10,135,727,165.990433
FUEL
Fuel praegune turukapitalisatsioon on $ 37.86M$ 6.86K 24 tunnise kauplemismahuga. FUEL ringlev varu on 5.65B, mille koguvaru on 10135727165.990433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Fuel (FUEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fuel tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000697
-1.03%
30 päeva
$ -0.00087
-11.50%
60 päeva
$ -0.00236
-26.05%
90 päeva
$ -0.00604
-47.41%
Fuel Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUEL muutuse $ -0.0000697 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fuel 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00087 (-11.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fuel 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUEL $ -0.00236 (-26.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fuel 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00604 (-47.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fuel (FUEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.
Fuel on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fuel investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FUEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fuel kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fuel ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fuel hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fuel (FUEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fuel (FUEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fuel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fuel (FUEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fuel (FUEL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fuel osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fuel osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.