Fuel hind(FUEL)

1 FUEL/USD reaalajas hind:

-1.03%1D
USD
Fuel (FUEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:31:12 (UTC+8)

Fuel (FUEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-12.08%

Fuel (FUEL) reaalajas hind on $ 0.0067. Viimase 24 tunni jooksul FUEL kaubeldud madalaim $ 0.00656 ja kõrgeim $ 0.0068 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08448034403918755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006437314384164522.

Lüliajalise tootluse osas on FUEL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel -12.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fuel (FUEL) – turuteave

No.685

FUEL

Fuel praegune turukapitalisatsioon on $ 37.86M $ 6.86K 24 tunnise kauplemismahuga. FUEL ringlev varu on 5.65B, mille koguvaru on 10135727165.990433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Fuel (FUEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fuel tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000697-1.03%
30 päeva$ -0.00087-11.50%
60 päeva$ -0.00236-26.05%
90 päeva$ -0.00604-47.41%
Fuel Hinnamuutus täna

Täna registreeris FUEL muutuse $ -0.0000697 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fuel 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00087 (-11.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fuel 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUEL $ -0.00236 (-26.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fuel 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00604 (-47.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fuel (FUEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fuel hinnaajaloo lehte.

Mis on Fuel (FUEL)

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Fuel on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fuel investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FUEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fuel kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fuel ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fuel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fuel (FUEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fuel (FUEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fuel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fuel hinna ennustust kohe!

Fuel (FUEL) tokenoomika

Fuel (FUEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fuel (FUEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fuel osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fuel osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FUEL kohalike valuutade suhtes

Fuel ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fuel võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fuel ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fuel kohta

Kui palju on Fuel (FUEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUEL hind USD on 0.0067 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUEL/USD hind?
Praegune hind FUEL/USD on $ 0.0067. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fuel turukapitalisatsioon?
FUEL turukapitalisatsioon on $ 37.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUEL ringlev varu?
FUEL ringlev varu on 5.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUEL (ATH) hind?
FUEL saavutab ATH hinna summas 0.08448034403918755 USD.
Mis oli kõigi aegade FUEL madalaim (ATL) hind?
FUEL nägi ATL hinda summas 0.006437314384164522 USD.
Milline on FUEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUEL kauplemismaht on $ 6.86K USD.
Kas FUEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUEL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:31:12 (UTC+8)

Fuel (FUEL) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

