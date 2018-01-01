FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FREEdom Coin (FREEDOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FREEdom Coin (FREEDOM) teave FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Ametlik veebisait: https://freedom-coin.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Ostke FREEDOM kohe!

FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FREEdom Coin (FREEDOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 371.62K $ 371.62K $ 371.62K Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 373.90K $ 373.90K $ 373.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Praegune hind: $ 0.00000003739 $ 0.00000003739 $ 0.00000003739 Lisateave FREEdom Coin (FREEDOM) hinna kohta

FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FREEDOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FREEDOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FREEDOM tokeni tokenoomikat, avastage FREEDOM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FREEDOM Kas olete huvitatud FREEdom Coin (FREEDOM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FREEDOM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FREEDOM MEXC-ist osta!

FREEdom Coin (FREEDOM) hinna ajalugu FREEDOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FREEDOM hinna ajalugu kohe!

FREEDOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FREEDOM võiks suunduda? Meie FREEDOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FREEDOM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!