FREEdom Coin hind(FREEDOM)

1 FREEDOM/USD reaalajas hind:

$0.00000004483
-0.24%1D
USD
FREEdom Coin (FREEDOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:09 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000004255
24 h madal
$ 0.00000004858
24 h kõrge

$ 0.00000004255
$ 0.00000004858
$ 0.0000360025722868
$ 0.000000030961028413
-0.27%

-0.24%

-6.39%

-6.39%

FREEdom Coin (FREEDOM) reaalajas hind on $ 0.00000004483. Viimase 24 tunni jooksul FREEDOM kaubeldud madalaim $ 0.00000004255 ja kõrgeim $ 0.00000004858 näitab aktiivset turu volatiivsust. FREEDOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0000360025722868 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000030961028413.

Lüliajalise tootluse osas on FREEDOM muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel -6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FREEdom Coin (FREEDOM) – turuteave

No.2436

$ 445.57K
$ 97.66K
$ 448.30K
9.94T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000
99.39%

SOL

FREEdom Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 445.57K $ 97.66K 24 tunnise kauplemismahuga. FREEDOM ringlev varu on 9.94T, mille koguvaru on 10000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 448.30K.

FREEdom Coin (FREEDOM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FREEdom Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000001079-0.24%
30 päeva$ -0.00000002108-31.99%
60 päeva$ +0.00000000469+11.68%
90 päeva$ -0.00000003298-42.39%
FREEdom Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris FREEDOM muutuse $ -0.0000000001079 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FREEdom Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000002108 (-31.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FREEdom Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FREEDOM $ +0.00000000469 (+11.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FREEdom Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000003298 (-42.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FREEdom Coin (FREEDOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FREEdom Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FREEdom Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FREEDOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FREEdom Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FREEdom Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FREEdom Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on FREEdom Coin (FREEDOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FREEdom Coin (FREEDOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FREEdom Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FREEdom Coin hinna ennustust kohe!

FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika

FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREEDOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FREEdom Coin (FREEDOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FREEdom Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FREEdom Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FREEDOM kohalike valuutade suhtes

1 FREEdom Coin(FREEDOM)/VND
0.00117970145
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/AUD
A$0.0000000685899
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/GBP
0.0000000327259
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/EUR
0.0000000381055
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/USD
$0.00000004483
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/MYR
RM0.0000001887343
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/TRY
0.0000018286157
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/JPY
¥0.00000659001
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/ARS
ARS$0.0000581449583
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/RUB
0.0000035751925
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/INR
0.0000039230733
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/IDR
Rp0.0007230644149
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/KRW
0.0000622634904
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/PHP
0.0000025351365
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/EGP
￡E.0.0000021643924
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/BRL
R$0.000000242082
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/CAD
C$0.0000000618654
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/BDT
0.0000054441552
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/NGN
0.0000687575642
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/UAH
0.0000018474443
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/VES
Bs0.00000605205
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/CLP
$0.00004321612
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/PKR
Rs0.0000126994424
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/KZT
0.0000242714103
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/THB
฿0.000001452492
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/TWD
NT$0.0000013462449
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/AED
د.إ0.0000001645261
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/CHF
Fr0.000000035864
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/HKD
HK$0.0000003505706
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/AMD
֏0.0000171367158
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/MAD
.د.م0.0000004030217
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/MXN
$0.0000008396659
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/PLN
0.0000001631812
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/RON
лв0.0000001936656
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/SEK
kr0.0000004276782
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/BGN
лв0.0000000748661
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/HUF
Ft0.0000151449189
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/CZK
0.0000009387402
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/KWD
د.ك0.00000001367315
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/ILS
0.0000001510771
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/NOK
kr0.0000004559211
1 FREEdom Coin(FREEDOM)/NZD
$0.0000000753144

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FREEdom Coin kohta

Kui palju on FREEdom Coin (FREEDOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FREEDOM hind USD on 0.00000004483 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FREEDOM/USD hind?
Praegune hind FREEDOM/USD on $ 0.00000004483. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FREEdom Coin turukapitalisatsioon?
FREEDOM turukapitalisatsioon on $ 445.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FREEDOM ringlev varu?
FREEDOM ringlev varu on 9.94T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FREEDOM (ATH) hind?
FREEDOM saavutab ATH hinna summas 0.0000360025722868 USD.
Mis oli kõigi aegade FREEDOM madalaim (ATL) hind?
FREEDOM nägi ATL hinda summas 0.000000030961028413 USD.
Milline on FREEDOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FREEDOM kauplemismaht on $ 97.66K USD.
Kas FREEDOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FREEDOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FREEDOM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:42:09 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
