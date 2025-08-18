FREEdom Coin (FREEDOM) reaalajas hind on $ 0.00000004483. Viimase 24 tunni jooksul FREEDOM kaubeldud madalaim $ 0.00000004255 ja kõrgeim $ 0.00000004858 näitab aktiivset turu volatiivsust. FREEDOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0000360025722868 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000030961028413.
Lüliajalise tootluse osas on FREEDOM muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel -6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FREEdom Coin (FREEDOM) – turuteave
FREEdom Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 445.57K$ 97.66K 24 tunnise kauplemismahuga. FREEDOM ringlev varu on 9.94T, mille koguvaru on 10000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 448.30K.
FREEdom Coin (FREEDOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FREEdom Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000001079
-0.24%
30 päeva
$ -0.00000002108
-31.99%
60 päeva
$ +0.00000000469
+11.68%
90 päeva
$ -0.00000003298
-42.39%
FREEdom Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris FREEDOM muutuse $ -0.0000000001079 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FREEdom Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000002108 (-31.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FREEdom Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FREEDOM $ +0.00000000469 (+11.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FREEdom Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000003298 (-42.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FREEdom Coin (FREEDOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.
FREEdom Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FREEdom Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FREEDOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FREEdom Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FREEdom Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FREEdom Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on FREEdom Coin (FREEDOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FREEdom Coin (FREEDOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FREEdom Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FREEdom Coin (FREEDOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FREEDOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FREEdom Coin (FREEDOM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FREEdom Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FREEdom Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.