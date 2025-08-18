Rohkem infot FRC

Force logo

Force hind(FRC)

1 FRC/USD reaalajas hind:

$0.0001927
+0.36%1D
USD
Force (FRC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:34 (UTC+8)

Force (FRC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001901
24 h madal
$ 0.0001942
24 h kõrge

$ 0.0001901
$ 0.0001942
$ 0.2187811480677648
$ 0.000662078137006811
-0.42%

+0.36%

-0.83%

-0.83%

Force (FRC) reaalajas hind on $ 0.0001927. Viimase 24 tunni jooksul FRC kaubeldud madalaim $ 0.0001901 ja kõrgeim $ 0.0001942 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2187811480677648 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000662078137006811.

Lüliajalise tootluse osas on FRC muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Force (FRC) – turuteave

No.7903

$ 0.00
$ 49.47K
$ 192.70K
0.00
1,000,000,000
633,334
0.00%

ETH

Force praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 49.47K 24 tunnise kauplemismahuga. FRC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 633334. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 192.70K.

Force (FRC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Force tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000691+0.36%
30 päeva$ -0.0000053-2.68%
60 päeva$ -0.0000023-1.18%
90 päeva$ -0.0004633-70.63%
Force Hinnamuutus täna

Täna registreeris FRC muutuse $ +0.000000691 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Force 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000053 (-2.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Force 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FRC $ -0.0000023 (-1.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Force 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004633 (-70.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Force (FRC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Force hinnaajaloo lehte.

Mis on Force (FRC)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

Force on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Force investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FRC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Force kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Force ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Force hinna ennustus (USD)

Kui palju on Force (FRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Force (FRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Force nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Force hinna ennustust kohe!

Force (FRC) tokenoomika

Force (FRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Force (FRC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Force osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Force osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FRC kohalike valuutade suhtes

1 Force(FRC)/VND
1 Force(FRC)/AUD
1 Force(FRC)/GBP
1 Force(FRC)/EUR
1 Force(FRC)/USD
1 Force(FRC)/MYR
1 Force(FRC)/TRY
1 Force(FRC)/JPY
1 Force(FRC)/ARS
1 Force(FRC)/RUB
1 Force(FRC)/INR
1 Force(FRC)/IDR
1 Force(FRC)/KRW
1 Force(FRC)/PHP
1 Force(FRC)/EGP
1 Force(FRC)/BRL
1 Force(FRC)/CAD
1 Force(FRC)/BDT
1 Force(FRC)/NGN
1 Force(FRC)/UAH
1 Force(FRC)/VES
1 Force(FRC)/CLP
1 Force(FRC)/PKR
1 Force(FRC)/KZT
1 Force(FRC)/THB
1 Force(FRC)/TWD
1 Force(FRC)/AED
1 Force(FRC)/CHF
1 Force(FRC)/HKD
1 Force(FRC)/AMD
1 Force(FRC)/MAD
1 Force(FRC)/MXN
1 Force(FRC)/PLN
1 Force(FRC)/RON
1 Force(FRC)/SEK
1 Force(FRC)/BGN
1 Force(FRC)/HUF
1 Force(FRC)/CZK
1 Force(FRC)/KWD
1 Force(FRC)/ILS
1 Force(FRC)/NOK
1 Force(FRC)/NZD
$0.000323736

Force ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Force võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Force ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Force kohta

Kui palju on Force (FRC) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRC hind USD on 0.0001927 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRC/USD hind?
Praegune hind FRC/USD on $ 0.0001927. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Force turukapitalisatsioon?
FRC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRC ringlev varu?
FRC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRC (ATH) hind?
FRC saavutab ATH hinna summas 0.2187811480677648 USD.
Mis oli kõigi aegade FRC madalaim (ATL) hind?
FRC nägi ATL hinda summas 0.000662078137006811 USD.
Milline on FRC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRC kauplemismaht on $ 49.47K USD.
Kas FRC sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:23:34 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FRC = 0.0001927 USD

