FAVRR logo

FAVRR hind(FAVRR)

Loendis mitteolevad

USD
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
FAVRR (FAVRR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
--
----
24 h madal
--
----
24 h kõrge

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

FAVRR (FAVRR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FAVRR kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. FAVRRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on FAVRR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FAVRR (FAVRR) – turuteave

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

FAVRR praegune turukapitalisatsioon on -- -- 24 tunnise kauplemismahuga. FAVRR ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FAVRR (FAVRR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FAVRR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
No Data
FAVRR Hinnamuutus täna

Täna registreeris FAVRR muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FAVRR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FAVRR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FAVRR -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FAVRR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on FAVRR (FAVRR)

Favrr is the first Fan-to-Earn™ platform — a gamified, web3-native social investment experience where users can buy, trade, and earn from tokenized fandoms. These fan assets, called FAVEs, represent people, ideas, and cultural moments. Think of it as Wall Street meets fandom, where users can turn passion into portfolio.

FAVRR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FAVRR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FAVRR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FAVRR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FAVRR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FAVRR hinna ennustus (USD)

Kui palju on FAVRR (FAVRR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FAVRR (FAVRR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FAVRR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FAVRR hinna ennustust kohe!

FAVRR (FAVRR) tokenoomika

FAVRR (FAVRR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FAVRR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FAVRR (FAVRR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FAVRR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FAVRR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FAVRR kohalike valuutade suhtes

1 FAVRR(FAVRR)/VND
--
1 FAVRR(FAVRR)/AUD
A$--
1 FAVRR(FAVRR)/GBP
--
1 FAVRR(FAVRR)/EUR
--
1 FAVRR(FAVRR)/USD
$--
1 FAVRR(FAVRR)/MYR
RM--
1 FAVRR(FAVRR)/TRY
--
1 FAVRR(FAVRR)/JPY
¥--
1 FAVRR(FAVRR)/ARS
ARS$--
1 FAVRR(FAVRR)/RUB
--
1 FAVRR(FAVRR)/INR
--
1 FAVRR(FAVRR)/IDR
Rp--
1 FAVRR(FAVRR)/KRW
--
1 FAVRR(FAVRR)/PHP
--
1 FAVRR(FAVRR)/EGP
￡E.--
1 FAVRR(FAVRR)/BRL
R$--
1 FAVRR(FAVRR)/CAD
C$--
1 FAVRR(FAVRR)/BDT
--
1 FAVRR(FAVRR)/NGN
--
1 FAVRR(FAVRR)/UAH
--
1 FAVRR(FAVRR)/VES
Bs--
1 FAVRR(FAVRR)/CLP
$--
1 FAVRR(FAVRR)/PKR
Rs--
1 FAVRR(FAVRR)/KZT
--
1 FAVRR(FAVRR)/THB
฿--
1 FAVRR(FAVRR)/TWD
NT$--
1 FAVRR(FAVRR)/AED
د.إ--
1 FAVRR(FAVRR)/CHF
Fr--
1 FAVRR(FAVRR)/HKD
HK$--
1 FAVRR(FAVRR)/AMD
֏--
1 FAVRR(FAVRR)/MAD
.د.م--
1 FAVRR(FAVRR)/MXN
$--
1 FAVRR(FAVRR)/PLN
--
1 FAVRR(FAVRR)/RON
лв--
1 FAVRR(FAVRR)/SEK
kr--
1 FAVRR(FAVRR)/BGN
лв--
1 FAVRR(FAVRR)/HUF
Ft--
1 FAVRR(FAVRR)/CZK
--
1 FAVRR(FAVRR)/KWD
د.ك--
1 FAVRR(FAVRR)/ILS
--
1 FAVRR(FAVRR)/NOK
kr--
1 FAVRR(FAVRR)/NZD
$--

FAVRR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FAVRR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FAVRR ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FAVRR kohta

Kui palju on FAVRR (FAVRR) tänapäeval väärt?
Reaalajas FAVRR hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FAVRR/USD hind?
Praegune hind FAVRR/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FAVRR turukapitalisatsioon?
FAVRR turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FAVRR ringlev varu?
FAVRR ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FAVRR (ATH) hind?
FAVRR saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FAVRR madalaim (ATL) hind?
FAVRR nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FAVRR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FAVRR kauplemismaht on -- USD.
Kas FAVRR sel aastal kõrgemale ka suundub?
FAVRR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FAVRR hinna ennustust.
FAVRR (FAVRR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

