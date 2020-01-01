Farcana (FAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Farcana (FAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Farcana (FAR) teave $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Ametlik veebisait: https://www.farcana.com Valge raamat: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Ostke FAR kohe!

Farcana (FAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Farcana (FAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 3.92B $ 3.92B $ 3.92B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Praegune hind: $ 0.000322 $ 0.000322 $ 0.000322 Lisateave Farcana (FAR) hinna kohta

Farcana (FAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Farcana (FAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FAR tokeni tokenoomikat, avastage FAR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FAR Kas olete huvitatud Farcana (FAR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FAR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FAR MEXC-ist osta!

Farcana (FAR) hinna ajalugu FAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FAR hinna ajalugu kohe!

FAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FAR võiks suunduda? Meie FAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FAR tokeni hinna ennustust kohe!

