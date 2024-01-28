FAR

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

NimiFAR

KohtNo.2074

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu3,960,182,568

Maksimaalne varu5,000,000,000

Koguvaru5,000,000,000

Ringluse määr0.792%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.2153864988569902,2024-01-28

Madalaim hind0.000153115112753545,2025-08-03

Avalik plokiahelMATIC

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

