Ether.Fi Foundation (ETHFI) teave Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Ametlik veebisait: https://www.ether.fi/ Valge raamat: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB Ostke ETHFI kohe!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ether.Fi Foundation (ETHFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 511.04M $ 511.04M $ 511.04M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 465.89M $ 465.89M $ 465.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 Kõigi aegade madalaim: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Praegune hind: $ 1.0969 $ 1.0969 $ 1.0969 Lisateave Ether.Fi Foundation (ETHFI) hinna kohta

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHFI tokeni tokenoomikat, avastage ETHFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ETHFI Kas olete huvitatud Ether.Fi Foundation (ETHFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ETHFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ETHFI MEXC-ist osta!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) hinna ajalugu ETHFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ETHFI hinna ajalugu kohe!

ETHFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETHFI võiks suunduda? Meie ETHFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETHFI tokeni hinna ennustust kohe!

