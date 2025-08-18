Rohkem infot ETHFI

ETHFI Hinnainfo

ETHFI Valge raamat

ETHFI Ametlik veebisait

ETHFI Tokenoomika

ETHFI Hinnaprognoos

ETHFI Ajalugu

ETHFI – ostujuhend

ETHFI-usaldusraha valuutakonverter

ETHFI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ether.Fi Foundation logo

Ether.Fi Foundation hind(ETHFI)

1 ETHFI/USD reaalajas hind:

$1.2114
$1.2114$1.2114
-2.62%1D
USD
Ether.Fi Foundation (ETHFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:50:54 (UTC+8)

Ether.Fi Foundation (ETHFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.1591
$ 1.1591$ 1.1591
24 h madal
$ 1.2636
$ 1.2636$ 1.2636
24 h kõrge

$ 1.1591
$ 1.1591$ 1.1591

$ 1.2636
$ 1.2636$ 1.2636

$ 8.571552781361902
$ 8.571552781361902$ 8.571552781361902

$ 0.405753344673152
$ 0.405753344673152$ 0.405753344673152

+0.45%

-2.62%

-0.58%

-0.58%

Ether.Fi Foundation (ETHFI) reaalajas hind on $ 1.2114. Viimase 24 tunni jooksul ETHFI kaubeldud madalaim $ 1.1591 ja kõrgeim $ 1.2636 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.571552781361902 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.405753344673152.

Lüliajalise tootluse osas on ETHFI muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -2.62% 24 tunni vältel -0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) – turuteave

No.114

$ 564.38M
$ 564.38M$ 564.38M

$ 8.38M
$ 8.38M$ 8.38M

$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B

465.89M
465.89M 465.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

46.58%

0.01%

ETH

Ether.Fi Foundation praegune turukapitalisatsioon on $ 564.38M $ 8.38M 24 tunnise kauplemismahuga. ETHFI ringlev varu on 465.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.21B.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ether.Fi Foundation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.032593-2.62%
30 päeva$ -0.0414-3.31%
60 päeva$ +0.2018+19.98%
90 päeva$ -0.0638-5.01%
Ether.Fi Foundation Hinnamuutus täna

Täna registreeris ETHFI muutuse $ -0.032593 (-2.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ether.Fi Foundation 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0414 (-3.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ether.Fi Foundation 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETHFI $ +0.2018 (+19.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ether.Fi Foundation 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0638 (-5.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ether.Fi Foundation (ETHFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ether.Fi Foundation hinnaajaloo lehte.

Mis on Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ether.Fi Foundation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ETHFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ether.Fi Foundation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ether.Fi Foundation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ether.Fi Foundation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ether.Fi Foundation (ETHFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ether.Fi Foundation (ETHFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ether.Fi Foundation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ether.Fi Foundation hinna ennustust kohe!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ether.Fi Foundation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ether.Fi Foundation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ETHFI kohalike valuutade suhtes

1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/VND
31,877.991
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/AUD
A$1.853442
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/GBP
0.884322
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/EUR
1.02969
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/USD
$1.2114
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/MYR
RM5.099994
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/TRY
49.48569
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/JPY
¥178.0758
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/ARS
ARS$1,569.162762
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/RUB
96.475896
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/INR
106.009614
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/IDR
Rp19,538.706942
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/KRW
1,682.489232
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/PHP
68.50467
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/EGP
￡E.58.401594
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/BRL
R$6.54156
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/CAD
C$1.671732
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/BDT
147.112416
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/NGN
1,857.972636
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/UAH
49.921794
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/VES
Bs163.539
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/CLP
$1,167.7896
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/PKR
Rs343.165392
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/KZT
655.864074
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/THB
฿39.164562
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/TWD
NT$36.378342
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/AED
د.إ4.445838
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/CHF
Fr0.96912
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/HKD
HK$9.473148
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/AMD
֏463.069764
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/MAD
.د.م10.890486
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/MXN
$22.677408
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/PLN
4.397382
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/RON
лв5.233248
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/SEK
kr11.556756
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/BGN
лв2.023038
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/HUF
Ft408.702132
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/CZK
25.306146
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/KWD
د.ك0.369477
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/ILS
4.082418
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/NOK
kr12.307824
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI)/NZD
$2.035152

Ether.Fi Foundation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ether.Fi Foundation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ether.Fi Foundation ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ether.Fi Foundation kohta

Kui palju on Ether.Fi Foundation (ETHFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETHFI hind USD on 1.2114 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETHFI/USD hind?
Praegune hind ETHFI/USD on $ 1.2114. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ether.Fi Foundation turukapitalisatsioon?
ETHFI turukapitalisatsioon on $ 564.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETHFI ringlev varu?
ETHFI ringlev varu on 465.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHFI (ATH) hind?
ETHFI saavutab ATH hinna summas 8.571552781361902 USD.
Mis oli kõigi aegade ETHFI madalaim (ATL) hind?
ETHFI nägi ATL hinda summas 0.405753344673152 USD.
Milline on ETHFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETHFI kauplemismaht on $ 8.38M USD.
Kas ETHFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETHFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:50:54 (UTC+8)

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ETHFI/USD kalkulaator

Summa

ETHFI
ETHFI
USD
USD

1 ETHFI = 1.2114 USD

Kauplemine: ETHFI

ETHFIUSDT
$1.2114
$1.2114$1.2114
-2.69%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu