Ether.Fi Foundation (ETHFI) reaalajas hind on $ 1.2114. Viimase 24 tunni jooksul ETHFI kaubeldud madalaim $ 1.1591 ja kõrgeim $ 1.2636 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.571552781361902 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.405753344673152.
Lüliajalise tootluse osas on ETHFI muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -2.62% 24 tunni vältel -0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) – turuteave
No.114
$ 564.38M
$ 8.38M
$ 1.21B
465.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
46.58%
0.01%
ETH
Ether.Fi Foundation praegune turukapitalisatsioon on $ 564.38M$ 8.38M 24 tunnise kauplemismahuga. ETHFI ringlev varu on 465.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.21B.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ether.Fi Foundation tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.032593
-2.62%
30 päeva
$ -0.0414
-3.31%
60 päeva
$ +0.2018
+19.98%
90 päeva
$ -0.0638
-5.01%
Ether.Fi Foundation Hinnamuutus täna
Täna registreeris ETHFI muutuse $ -0.032593 (-2.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ether.Fi Foundation 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0414 (-3.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ether.Fi Foundation 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETHFI $ +0.2018 (+19.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ether.Fi Foundation 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0638 (-5.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ether.Fi Foundation (ETHFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.
Ether.Fi Foundation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ether.Fi Foundation investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ETHFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ether.Fi Foundation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ether.Fi Foundation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ether.Fi Foundation hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ether.Fi Foundation (ETHFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ether.Fi Foundation (ETHFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ether.Fi Foundation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ether.Fi Foundation (ETHFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ether.Fi Foundation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ether.Fi Foundation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.