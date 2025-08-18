Mis on Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ETHFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ether.Fi Foundation kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ether.Fi Foundation ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ether.Fi Foundation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ether.Fi Foundation (ETHFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ether.Fi Foundation (ETHFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ether.Fi Foundation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ether.Fi Foundation hinna ennustust kohe!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ether.Fi Foundation osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ether.Fi Foundation osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Ether.Fi Foundation ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ether.Fi Foundation võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ether.Fi Foundation kohta Kui palju on Ether.Fi Foundation (ETHFI) tänapäeval väärt? Reaalajas ETHFI hind USD on 1.2114 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETHFI/USD hind? $ 1.2114 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETHFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ether.Fi Foundation turukapitalisatsioon? ETHFI turukapitalisatsioon on $ 564.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETHFI ringlev varu? ETHFI ringlev varu on 465.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHFI (ATH) hind? ETHFI saavutab ATH hinna summas 8.571552781361902 USD . Mis oli kõigi aegade ETHFI madalaim (ATL) hind? ETHFI nägi ATL hinda summas 0.405753344673152 USD . Milline on ETHFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETHFI kauplemismaht on $ 8.38M USD . Kas ETHFI sel aastal kõrgemale ka suundub? ETHFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHFI hinna ennustust

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

