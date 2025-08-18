Rohkem infot ELX

Elixir logo

Elixir hind(ELX)

1 ELX/USD reaalajas hind:

Elixir (ELX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:38:53 (UTC+8)

Elixir (ELX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Elixir (ELX) reaalajas hind on $ 0.15347. Viimase 24 tunni jooksul ELX kaubeldud madalaim $ 0.15226 ja kõrgeim $ 0.15797 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7527715208818154 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07329290180383641.

Lüliajalise tootluse osas on ELX muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -2.54% 24 tunni vältel -18.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elixir (ELX) – turuteave

No.3399

ETH

Elixir praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 57.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ELX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 153.47M.

Elixir (ELX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elixir tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0039997-2.54%
30 päeva$ +0.02218+16.89%
60 päeva$ +0.07966+107.92%
90 päeva$ +0.03751+32.34%
Elixir Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELX muutuse $ -0.0039997 (-2.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elixir 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02218 (+16.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elixir 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELX $ +0.07966 (+107.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elixir 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03751 (+32.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elixir (ELX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elixir hinnaajaloo lehte.

Mis on Elixir (ELX)

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Elixir on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elixir investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elixir kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elixir ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elixir hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elixir (ELX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elixir (ELX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elixir nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elixir hinna ennustust kohe!

Elixir (ELX) tokenoomika

Elixir (ELX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elixir (ELX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elixir osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elixir osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELX kohalike valuutade suhtes

Elixir ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elixir võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Elixir ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elixir kohta

Kui palju on Elixir (ELX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELX hind USD on 0.15347 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELX/USD hind?
Praegune hind ELX/USD on $ 0.15347. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elixir turukapitalisatsioon?
ELX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELX ringlev varu?
ELX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELX (ATH) hind?
ELX saavutab ATH hinna summas 0.7527715208818154 USD.
Mis oli kõigi aegade ELX madalaim (ATL) hind?
ELX nägi ATL hinda summas 0.07329290180383641 USD.
Milline on ELX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELX kauplemismaht on $ 57.21K USD.
Kas ELX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELX hinna ennustust.
Elixir (ELX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

1 ELX = 0.15347 USD

