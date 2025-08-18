Elixir (ELX) reaalajas hind on $ 0.15347. Viimase 24 tunni jooksul ELX kaubeldud madalaim $ 0.15226 ja kõrgeim $ 0.15797 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7527715208818154 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07329290180383641.
Lüliajalise tootluse osas on ELX muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -2.54% 24 tunni vältel -18.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Elixir (ELX) – turuteave
Elixir praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 57.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ELX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 153.47M.
Elixir (ELX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Elixir tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0039997
-2.54%
30 päeva
$ +0.02218
+16.89%
60 päeva
$ +0.07966
+107.92%
90 päeva
$ +0.03751
+32.34%
Elixir Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELX muutuse $ -0.0039997 (-2.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Elixir 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02218 (+16.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Elixir 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELX $ +0.07966 (+107.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Elixir 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03751 (+32.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Elixir (ELX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.
Elixir hinna ennustus (USD)
Kui palju on Elixir (ELX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elixir (ELX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elixir nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Elixir (ELX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
