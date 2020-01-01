Paysenger (EGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paysenger (EGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paysenger (EGO) teave Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Ametlik veebisait: https://egoco.in/en/ Valge raamat: https://docs.paysenger.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Ostke EGO kohe!

Paysenger (EGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paysenger (EGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 436.99K $ 436.99K $ 436.99K Koguvaru: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Ringlev varu: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 703.49K $ 703.49K $ 703.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001914531088565385 $ 0.001914531088565385 $ 0.001914531088565385 Praegune hind: $ 0.002178 $ 0.002178 $ 0.002178 Lisateave Paysenger (EGO) hinna kohta

Paysenger (EGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paysenger (EGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGO tokeni tokenoomikat, avastage EGO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EGO Kas olete huvitatud Paysenger (EGO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EGO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EGO MEXC-ist osta!

Paysenger (EGO) hinna ajalugu EGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EGO hinna ajalugu kohe!

EGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGO võiks suunduda? Meie EGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGO tokeni hinna ennustust kohe!

