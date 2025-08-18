Rohkem infot EGO

Paysenger logo

Paysenger hind(EGO)

1 EGO/USD reaalajas hind:

$0.001973
$0.001973$0.001973
0.00%1D
USD
Paysenger (EGO) reaalajas hinnagraafik
Paysenger (EGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001935
$ 0.001935$ 0.001935
24 h madal
$ 0.002083
$ 0.002083$ 0.002083
24 h kõrge

$ 0.001935
$ 0.001935$ 0.001935

$ 0.002083
$ 0.002083$ 0.002083

$ 0.1315824884726725
$ 0.1315824884726725$ 0.1315824884726725

$ 0.001914531088565385
$ 0.001914531088565385$ 0.001914531088565385

-0.06%

0.00%

-11.38%

-11.38%

Paysenger (EGO) reaalajas hind on $ 0.001972. Viimase 24 tunni jooksul EGO kaubeldud madalaim $ 0.001935 ja kõrgeim $ 0.002083 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1315824884726725 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001914531088565385.

Lüliajalise tootluse osas on EGO muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -11.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Paysenger (EGO) – turuteave

No.2477

$ 395.66K
$ 395.66K$ 395.66K

$ 96.60K
$ 96.60K$ 96.60K

$ 636.96K
$ 636.96K$ 636.96K

200.64M
200.64M 200.64M

323,000,000
323,000,000 323,000,000

323,000,000
323,000,000 323,000,000

62.11%

BSC

Paysenger praegune turukapitalisatsioon on $ 395.66K $ 96.60K 24 tunnise kauplemismahuga. EGO ringlev varu on 200.64M, mille koguvaru on 323000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 636.96K.

Paysenger (EGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Paysenger tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.001285-39.46%
60 päeva$ -0.00289-59.45%
90 päeva$ -0.003374-63.12%
Paysenger Hinnamuutus täna

Täna registreeris EGO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Paysenger 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001285 (-39.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Paysenger 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGO $ -0.00289 (-59.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Paysenger 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003374 (-63.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Paysenger (EGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Paysenger hinnaajaloo lehte.

Mis on Paysenger (EGO)

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Paysenger on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Paysenger kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paysenger ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Paysenger hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paysenger (EGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paysenger (EGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paysenger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paysenger hinna ennustust kohe!

Paysenger (EGO) tokenoomika

Paysenger (EGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Paysenger (EGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Paysenger osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paysenger osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EGO kohalike valuutade suhtes

1 Paysenger(EGO)/VND
51.89318
1 Paysenger(EGO)/AUD
A$0.00299744
1 Paysenger(EGO)/GBP
0.00143956
1 Paysenger(EGO)/EUR
0.0016762
1 Paysenger(EGO)/USD
$0.001972
1 Paysenger(EGO)/MYR
RM0.00830212
1 Paysenger(EGO)/TRY
0.08043788
1 Paysenger(EGO)/JPY
¥0.289884
1 Paysenger(EGO)/ARS
ARS$2.55770372
1 Paysenger(EGO)/RUB
0.15718812
1 Paysenger(EGO)/INR
0.17256972
1 Paysenger(EGO)/IDR
Rp31.80644716
1 Paysenger(EGO)/KRW
2.73887136
1 Paysenger(EGO)/PHP
0.1115166
1 Paysenger(EGO)/EGP
￡E.0.09516872
1 Paysenger(EGO)/BRL
R$0.0106488
1 Paysenger(EGO)/CAD
C$0.00272136
1 Paysenger(EGO)/BDT
0.23947968
1 Paysenger(EGO)/NGN
3.02453528
1 Paysenger(EGO)/UAH
0.08126612
1 Paysenger(EGO)/VES
Bs0.26622
1 Paysenger(EGO)/CLP
$1.901008
1 Paysenger(EGO)/PKR
Rs0.55862816
1 Paysenger(EGO)/KZT
1.06766052
1 Paysenger(EGO)/THB
฿0.06387308
1 Paysenger(EGO)/TWD
NT$0.05921916
1 Paysenger(EGO)/AED
د.إ0.00723724
1 Paysenger(EGO)/CHF
Fr0.0015776
1 Paysenger(EGO)/HKD
HK$0.01542104
1 Paysenger(EGO)/AMD
֏0.75381672
1 Paysenger(EGO)/MAD
.د.م0.01772828
1 Paysenger(EGO)/MXN
$0.03721164
1 Paysenger(EGO)/PLN
0.00717808
1 Paysenger(EGO)/RON
лв0.00851904
1 Paysenger(EGO)/SEK
kr0.0188326
1 Paysenger(EGO)/BGN
лв0.00329324
1 Paysenger(EGO)/HUF
Ft0.6657472
1 Paysenger(EGO)/CZK
0.0412148
1 Paysenger(EGO)/KWD
د.ك0.00060146
1 Paysenger(EGO)/ILS
0.00664564
1 Paysenger(EGO)/NOK
kr0.02009468
1 Paysenger(EGO)/NZD
$0.00331296

Paysenger ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Paysenger võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Paysenger ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paysenger kohta

Kui palju on Paysenger (EGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGO hind USD on 0.001972 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGO/USD hind?
Praegune hind EGO/USD on $ 0.001972. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Paysenger turukapitalisatsioon?
EGO turukapitalisatsioon on $ 395.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGO ringlev varu?
EGO ringlev varu on 200.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGO (ATH) hind?
EGO saavutab ATH hinna summas 0.1315824884726725 USD.
Mis oli kõigi aegade EGO madalaim (ATL) hind?
EGO nägi ATL hinda summas 0.001914531088565385 USD.
Milline on EGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGO kauplemismaht on $ 96.60K USD.
Kas EGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGO hinna ennustust.
Paysenger (EGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EGO/USD kalkulaator

Summa

EGO
EGO
USD
USD

1 EGO = 0.001971 USD

Kauplemine: EGO

EGOUSDT
$0.001973
$0.001973$0.001973
-0.05%

