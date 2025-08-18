Paysenger (EGO) reaalajas hind on $ 0.001972. Viimase 24 tunni jooksul EGO kaubeldud madalaim $ 0.001935 ja kõrgeim $ 0.002083 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1315824884726725 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001914531088565385.
Lüliajalise tootluse osas on EGO muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -11.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Paysenger (EGO) – turuteave
No.2477
$ 395.66K
$ 395.66K$ 395.66K
$ 96.60K
$ 96.60K$ 96.60K
$ 636.96K
$ 636.96K$ 636.96K
200.64M
200.64M 200.64M
323,000,000
323,000,000 323,000,000
323,000,000
323,000,000 323,000,000
62.11%
BSC
Paysenger praegune turukapitalisatsioon on $ 395.66K$ 96.60K 24 tunnise kauplemismahuga. EGO ringlev varu on 200.64M, mille koguvaru on 323000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 636.96K.
Paysenger (EGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Paysenger tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.001285
-39.46%
60 päeva
$ -0.00289
-59.45%
90 päeva
$ -0.003374
-63.12%
Paysenger Hinnamuutus täna
Täna registreeris EGO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Paysenger 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001285 (-39.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Paysenger 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGO $ -0.00289 (-59.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Paysenger 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003374 (-63.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Paysenger (EGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.
Paysenger on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Paysenger investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Paysenger kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paysenger ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Paysenger hinna ennustus (USD)
Kui palju on Paysenger (EGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paysenger (EGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paysenger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Paysenger (EGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Paysenger (EGO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Paysenger osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paysenger osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.