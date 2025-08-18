Rohkem infot DYM

Dymension logo

Dymension hind(DYM)

1 DYM/USD reaalajas hind:

$0.2603
$0.2603$0.2603
-1.32%1D
USD
Dymension (DYM) reaalajas hinnagraafik
Dymension (DYM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.252
$ 0.252$ 0.252
24 h madal
$ 0.2654
$ 0.2654$ 0.2654
24 h kõrge

$ 0.252
$ 0.252$ 0.252

$ 0.2654
$ 0.2654$ 0.2654

-1.07%

-1.32%

-2.70%

-2.70%

Dymension (DYM) reaalajas hind on $ 0.26. Viimase 24 tunni jooksul DYM kaubeldud madalaim $ 0.252 ja kõrgeim $ 0.2654 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on DYM muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -2.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dymension (DYM) – turuteave

$ 596.72K
$ 596.72K$ 596.72K

$ 260.00M
$ 260.00M$ 260.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

DYM

DYM ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000.

Dymension (DYM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dymension tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003482-1.32%
30 päeva$ -0.0381-12.79%
60 päeva$ +0.0221+9.28%
90 päeva$ -0.1021-28.20%
Dymension Hinnamuutus täna

Täna registreeris DYM muutuse $ -0.003482 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dymension 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0381 (-12.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dymension 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DYM $ +0.0221 (+9.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dymension 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1021 (-28.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dymension (DYM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dymension hinnaajaloo lehte.

Mis on Dymension (DYM)

Dymension is a decentralized Delegated Proof-of-Stake L1 blockchain secured by the DYM token. It is custom built to provide RollApps with security, interoperability, and liquidity.

Dymension on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dymension investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DYM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dymension kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dymension ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dymension hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dymension (DYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dymension (DYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dymension nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dymension hinna ennustust kohe!

Dymension (DYM) tokenoomika

Dymension (DYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dymension (DYM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dymension osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dymension osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Dymension ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dymension võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dymension ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dymension kohta

Kui palju on Dymension (DYM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DYM hind USD on 0.26 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DYM/USD hind?
Praegune hind DYM/USD on $ 0.26. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dymension turukapitalisatsioon?
DYM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DYM ringlev varu?
DYM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DYM (ATH) hind?
DYM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DYM madalaim (ATL) hind?
DYM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DYM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DYM kauplemismaht on $ 596.72K USD.
Kas DYM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DYM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DYM hinna ennustust.
