GameGPT (DUEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GameGPT (DUEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GameGPT (DUEL) teave GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. Ametlik veebisait: https://gamegpt.gg Valge raamat: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Ostke DUEL kohe!

GameGPT (DUEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GameGPT (DUEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Koguvaru: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Ringlev varu: $ 8.39B $ 8.39B $ 8.39B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000560876695877259 $ 0.000560876695877259 $ 0.000560876695877259 Praegune hind: $ 0.000625 $ 0.000625 $ 0.000625 Lisateave GameGPT (DUEL) hinna kohta

GameGPT (DUEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GameGPT (DUEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUEL tokeni tokenoomikat, avastage DUEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DUEL Kas olete huvitatud GameGPT (DUEL) lisamisest oma portfooliosse?

GameGPT (DUEL) hinna ajalugu DUEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DUEL hinna ajalugu kohe!

DUEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUEL võiks suunduda? Meie DUEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUEL tokeni hinna ennustust kohe!

