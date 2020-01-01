Dragon (DRAGON404) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dragon (DRAGON404) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dragon (DRAGON404) teave The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. Ametlik veebisait: https://dragoncoin.biz/home#About Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c

Dragon (DRAGON404) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dragon (DRAGON404) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.30M $ 13.30M $ 13.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000133 $ 0.0000133 $ 0.0000133 Lisateave Dragon (DRAGON404) hinna kohta

Dragon (DRAGON404) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dragon (DRAGON404) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRAGON404 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRAGON404 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRAGON404 tokeni tokenoomikat, avastage DRAGON404 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DRAGON404 Kas olete huvitatud Dragon (DRAGON404) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DRAGON404 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Dragon (DRAGON404) hinna ajalugu DRAGON404 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DRAGON404 hinna ajalugu kohe!

DRAGON404 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRAGON404 võiks suunduda? Meie DRAGON404 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRAGON404 tokeni hinna ennustust kohe!

